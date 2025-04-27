Как накачать мышцы без мяса: продукты, заменяющие стейк и курицу

Многие уверены, что без мяса невозможно полноценно наращивать мышцы. Однако вегетарианцы бодибилдеры доказывают обратное: получать все необходимые аминокислоты можно из растительных продуктов — без ущерба для здоровья и формы.
Стоит дешевле мяса,
Содержит меньше калорий,
Бережёт окружающую среду.
Кроме того, при правильно подобранном рационе можно легко восполнить все потребности организма.
В организме существует около 20 аминокислот, из которых 9 являются незаменимыми — их нужно получать с пищей. Полноценным считается белок, содержащий все эти 9 аминокислот. Продукты животного происхождения (мясо, яйца) являются полноценными источниками, а растительные продукты зачастую требуют правильных комбинаций.
4 г белка в столовой ложке. Не хватает двух аминокислот, но можно легко дополнить орехами или злаками.
7,5 г белка в столовой ложке. В сочетании с цельнозерновым хлебом образует полноценный белок.
3,5 г белка в столовой ложке. Питательная пара — хумус + пита. Отличный источник лизина.
7 г белка на чашку. Классическое сочетание дополняет нехватку аминокислот в каждом продукте.
21 г белка в 1/3 чашки. Белок на основе глютена. При добавлении соевого соуса становится полноценным.
13 г белка на ½ чашки. Продукт из грибов, содержащий все необходимые аминокислоты.
8 г белка на чашку. Легко заменяет рис и подходит для выпечки и салатов.
6 г белка на чашку. Улучшает кровообращение и нормализует уровень сахара в крови.
5 г белка в столовой ложке. Плюс омега-3 жирные кислоты для здоровья сердца и настроения.
Полноценный белок, особенно в виде тофу, темпе и натто. Чем твёрже тофу, тем больше белка он содержит.
Вегетариа́нство - система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.