Плантарный фасциит: ошибка, которая обернётся болью, если не действовать вовремя

2:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Плантарный фасциит — одна из самых распространённых причин боли в стопе. Заболевание связано с воспалением соединительной ткани на подошве и часто развивается из-за длительных нагрузок при беге, ходьбе, занятиях танцами или работе стоя. В группе риска также находятся люди с плоскостопием или высоким сводом стопы, лишним весом и пожилые женщины.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медицинский рентгеновский снимок плоскостопия

Чем опасен плантарный фасциит

Поначалу заболевание проявляется болью в пятке, особенно утром или после отдыха. Без лечения воспаление может привести к образованию костного нароста — пяточной шпоры, которая потребует хирургического вмешательства.

Как облегчить симптомы в домашних условиях

Отдых и холод

Избегайте длительных прогулок и стояния. Прикладывайте лёд к поражённой области 2-3 раза в день по 10-15 минут. Помогают также ванночки с уксусом и массаж тёплым горчичным маслом.

Правильная обувь

Выбирайте обувь с хорошей поддержкой пятки и свода стопы. Откажитесь от обуви с изношенной подошвой и высоких каблуков. При необходимости используйте ортопедические стельки.

Шины и тейпы

Ночные шины помогают держать стопу в растянутом положении, ускоряя заживление. Днём можно использовать спортивные тейпы для снятия давления с пятки.

Упражнения на растяжку

Ежедневно выполняйте простые упражнения:

Растяжка полотенцем,

Растяжка у стены,

Массаж арки стопы теннисным мячом,

Растяжка икроножных мышц на наклонной доске.

Акупунктура

Традиционная китайская терапия помогает снизить боль за счёт стимуляции активных точек на стопе и голени.

Аюрведа

Травяные пасты на основе имбиря, касторового масла и конских бобов, нанесённые на пятку, могут существенно снизить воспаление. Важно также скорректировать питание, исключив сладости, картофель, горох и жареную пищу.

Остеопатия

Метод "контрнапряжения" позволяет быстро снять боль, воздействуя на болевые точки через мягкие манипуляции.

Глубокий массаж тканей

Проработка мышц стопы и голени улучшает кровообращение и снижает напряжение, но процедуру нужно доверять только опытным массажистам.

Контроль веса

Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на пятки. Умеренные нагрузки, такие как плавание и велосипед, а также здоровое питание помогут нормализовать вес и ускорить выздоровление.

Уточнения

Плантарный фасциит также подошвенный фасциоз или пяточная шпора - это заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной (подошвенной) фасции.

