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Выбираешь кроссовки для бега? Ошибка в магазине может стоить здоровья

3:04
Спорт

Бег завоёвывает популярность благодаря своей простоте: не нужны ни тренажёры, ни дорогая экипировка. Всё, что действительно важно, — это правильно подобранные кроссовки. Ошибки в выборе обуви могут привести к травмам и сорвать ваши спортивные планы.

Люди в кроссовках
Фото: pexels.com by Dương Nhân, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в кроссовках

1. Идеальная посадка — залог успеха

Покупать кроссовки лучше в конце дня, когда ноги слегка отекают. Так обувь точно не окажется тесной. Следите, чтобы пятка сидела плотно, но не сдавливала. Если стопы разного размера, выбирайте обувь под каждую ногу отдельно.

2. Учитывайте форму свода стопы

Проведите тест: намочите стопу и оставьте отпечаток на бумаге.

  • Высокий свод требует обуви с хорошей амортизацией,

  • Средний — допускает нейтральные модели,

  • Плоская стопа нуждается в обуви с поддержкой.

Важно, чтобы подошва была гибкой и повторяла движение стопы.

3. Лёгкость — ваш союзник

Лёгкие кроссовки помогают бегать эффективнее. Идеальный вес: около 280 граммов для мужского размера 42 и 230 граммов для женского 38.

4. Минимум амортизации

Чрезмерная амортизация может увеличивать нагрузку на суставы. Лучше выбирать обувь с умеренной поддержкой, соответствующей вашему типу свода стопы.

5. Минимальный перепад пятка-носок

Небольшая разница между высотой пятки и носка помогает стопе работать естественно и снижает нагрузку на суставы.

6. Широкий носок для свободы движения

Кроссовки должны позволять пальцам свободно двигаться. Между носком обуви и пальцами должно оставаться около 1,5 см.

7. Оценивайте обувь на бегу, а не на прогулке

Ходьба и бег — это разная механика движений. Надёжные магазины предложат вам сделать короткий пробный забег перед покупкой.

8. Пронция — не повод для паники

Лёгкая пронция — нормальное явление и не требует специальной коррекции, если у вас средний свод стопы.

9. Минимум наворотов

Если ваши стопы стандартные, дополнительные системы контроля движений могут только мешать естественной работе ноги.

10. Делайте тест-драйв

Пробежка в новой паре поможет понять, действительно ли обувь подходит именно вам. Даже модель из той же линейки может отличаться от предыдущей.

Важные советы

  • Используйте беговые кроссовки только для бега, чтобы сохранить их характеристики.

  • Меняйте обувь каждые 300-400 миль, чтобы избежать скрытых повреждений.

  • Привыкайте к новой паре постепенно: начинайте с коротких забегов.

Идеальные кроссовки — это не бренд и не цена, а та пара, которая позволит вам бегать легко и без травм.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) — это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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