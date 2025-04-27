Лучший снаряд для прокачки всего тела: повышает тестостерон и развивает силу

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Фитнес-тренер Кирилл Громов рассказал, какой снаряд является наиболее эффективным для комплексной проработки тела. По его словам, наилучший выбор — гири.

Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тренировка с гирей

Эксперт объяснил, что уникальная особенность гирь заключается в эргономичном распределении веса, благодаря чему значительно снижается риск развития заболеваний суставов, таких как артрит, и других проблем, связанных с повторяющимися движениями.

Помимо этого, тренировки с гирями способствуют увеличению уровня тестостерона и развитию силы, пишет журнал Men Today.

Как правильно тренироваться с гирями

Громов подчеркнул, что для полноценной нагрузки следует выбирать гири весом от 16 до 32 килограммов. В программу тренировок он рекомендовал включить базовые упражнения: взятие гирь на грудь, рывок гирь двумя руками, выпады с гирями, берпи с жимом гирь, а также взятие и рывок гирей.

По мнению специалиста, именно такой комплекс позволяет эффективно развивать мышцы всего тела и улучшать физическую форму без лишнего риска для здоровья.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

