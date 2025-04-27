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Йога, суперсеты и отказ от тяжестей: как реально сохранить молодость после 30

1:26
Спорт

Мужчинам, стремящимся продлить молодость и сохранить активность, необходимо пересмотреть подход к тренировкам после 30 лет. Об этом рассказал фитнес-тренер Илья Алехин.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

По его словам, с возрастом разминка становится неотъемлемой частью тренировки. Перед основными упражнениями рекомендуется дополнительно использовать массажный ролл для активации мышц и подготовки суставов к нагрузке.

Алехин подчеркнул, что важно избегать чрезмерной работы с большими весами, делая акцент на развитии выносливости и поддержании баланса. Это поможет снизить риск перегрузки позвоночника и травм, пишет Men Today.

Что менять после 40 лет

По достижении 40-летнего возраста тренировки требуют еще более вдумчивого подхода. Алехин отметил, что особую роль начинают играть сложные координационные движения, задействующие несколько групп мышц одновременно.

Он рекомендовал строить занятия на основе суперсетов, которые включают упражнения как на верхнюю, так и на нижнюю часть тела, обязательно оставляя время для полноценного восстановления между подходами.

Кроме того, тренер посоветовал обратить внимание на развитие гибкости. С возрастом тело теряет эластичность, поэтому йога становится важным дополнением к силовым и функциональным тренировкам.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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