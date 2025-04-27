Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале

3:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Где ещё вы столкнётесь с полным спектром человеческих слабостей: от телефонных звонков на кросс-тренажёре до… ну, сами знаете чего на беговой дорожке. И это ещё до обсуждения техники упражнений.

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Согласно последнему опросу, каждый четвёртый человек чувствует себя неловко в тренажерке, а 28% боятся неправильно использовать оборудование (и, упаси боже, попасть в подборку "провалов" в соцсетях).

Как же стать героем собственного фитнес-приключения, а не тем, кого другие называют "тем странным парнем"?

Можно ли снимать себя на тренировке?

Ифлюенсеры в зале стали новым, не всегда радушно встречаемым явлением. Хотите всё-таки записать контент? Найдите тихое место и вежливо спросите окружающих, не против ли они попасть в кадр.

И если кто-то случайно испортит съёмку, не обижайтесь.

"Вы снимаете по своей воле, а не по их обязанностям", — напоминает Джош Дэвис, тренер и сооснователь OMNI Wellness.

Нужно ли давать советы другим по технике?

Нет, если только человек не в опасности. Тренажёрный зал — это место уязвимости для многих, и непрошенные советы лишь усугубляют ситуацию.

Можно ли попросить кого-то подстраховать?

Абсолютно. Главное — выберите того, кто реально сможет помочь. Нет смысла просить человека весом 50 кг страховать вас при попытке жима 80 кг, пишет газета The Guardian.

Можно ли говорить по телефону в спортзале?

Ответ однозначный — нет. Люди приходят сюда, чтобы сконцентрироваться и расслабиться, а не слушать чужие звонки. Разрешено разве что быстро ответить на сообщение или сменить плейлист во время отдыха.

Можно ли брать веса с чужой стойки?

Только после разрешения. И только после завершения подхода: отвлечь человека в разгар приседаний может быть опасно.

Когда использование оборудования становится захватом?

Оборудование нужно для работы, а не для отдыха на телефоне между подходами. Долгие перерывы допустимы только при очень тяжёлых тренировках. Если зал заполнен — предложите совместное использование.

Нормально ли флиртовать в спортзале?

Тут мнения расходятся. Дэвис настаивает на "нет": спортзал — место для работы, а не знакомств.

Можно ли тренироваться без майки? Или без обуви?

Без футболки — скорее нет в обычных залах: гигиена и комфорт окружающих важнее. Без обуви — иногда допустимо, особенно при силовых упражнениях, но всегда в носках.

Какой уровень шума приемлем?

Тяжёлые веса могут сопровождаться звуками, это нормально. Но в разумных пределах. Помните: CrossFit-зал и бутик-фитнес — разные миры.

Нужно ли протирать оборудование?

Да, всегда. Даже если вы не вспотели. Элементарная вежливость по отношению к следующему пользователю.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

