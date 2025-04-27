Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале

Где ещё вы столкнётесь с полным спектром человеческих слабостей: от телефонных звонков на кросс-тренажёре до… ну, сами знаете чего на беговой дорожке. И это ещё до обсуждения техники упражнений.
Согласно последнему опросу, каждый четвёртый человек чувствует себя неловко в тренажерке, а 28% боятся неправильно использовать оборудование (и, упаси боже, попасть в подборку "провалов" в соцсетях).
Как же стать героем собственного фитнес-приключения, а не тем, кого другие называют "тем странным парнем"?
Ифлюенсеры в зале стали новым, не всегда радушно встречаемым явлением. Хотите всё-таки записать контент? Найдите тихое место и вежливо спросите окружающих, не против ли они попасть в кадр.
И если кто-то случайно испортит съёмку, не обижайтесь.
"Вы снимаете по своей воле, а не по их обязанностям", — напоминает Джош Дэвис, тренер и сооснователь OMNI Wellness.
Нет, если только человек не в опасности. Тренажёрный зал — это место уязвимости для многих, и непрошенные советы лишь усугубляют ситуацию.
Абсолютно. Главное — выберите того, кто реально сможет помочь. Нет смысла просить человека весом 50 кг страховать вас при попытке жима 80 кг, пишет газета The Guardian.
Ответ однозначный — нет. Люди приходят сюда, чтобы сконцентрироваться и расслабиться, а не слушать чужие звонки. Разрешено разве что быстро ответить на сообщение или сменить плейлист во время отдыха.
Только после разрешения. И только после завершения подхода: отвлечь человека в разгар приседаний может быть опасно.
Оборудование нужно для работы, а не для отдыха на телефоне между подходами. Долгие перерывы допустимы только при очень тяжёлых тренировках. Если зал заполнен — предложите совместное использование.
Тут мнения расходятся. Дэвис настаивает на "нет": спортзал — место для работы, а не знакомств.
Без футболки — скорее нет в обычных залах: гигиена и комфорт окружающих важнее. Без обуви — иногда допустимо, особенно при силовых упражнениях, но всегда в носках.
Тяжёлые веса могут сопровождаться звуками, это нормально. Но в разумных пределах. Помните: CrossFit-зал и бутик-фитнес — разные миры.
Да, всегда. Даже если вы не вспотели. Элементарная вежливость по отношению к следующему пользователю.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.