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Водонаева ошеломила признанием: два месяца с подгузниками после операции — что произошло

1:14
Спорт

Тюменка Алена Водонаева рассказала о своем опыте восстановления после гинекологической операции. В начале года она узнала о серьезном заболевании и необходимости хирургического вмешательства. Операция прошла под общим наркозом, и ее последствия оказались физически и морально тяжелыми для телеведущей.

Алена Водонаева
Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алена Водонаева

"В январе у меня была операция по-женски. Операция была необходимая, под общим наркозом и очень неприятная физически и морально", — написала Водонаева в соцсетях.

Алена поделилась, что ей пришлось два месяца использовать подгузники в период реабилитации, хотя это было сделано скорее для предосторожности. Однако самым сложным этапом для нее стало восстановление психологического здоровья. Диагноз вызвал у нее депрессию, и она долго боролась с эмоциональными последствиями, пишет nashgorod.ru.

Несмотря на трудности, Алена Водонаева смогла справиться с болезнью и сейчас чувствует себя значительно лучше. Она подчеркнула, что набрала вес и готова взять на себя ответственность за свое здоровье. Подробности о диагнозе и ходе лечения блогер не раскрыла.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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