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В Джидде у Хэмилтона вообще не было скорости, считает Ван дер Гарде

1:18
Спорт

Первый год Льюиса Хэмилтона в Ferrari пока складывается не слишком удачно. Его действия прокомментировал бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде.

Гоночный автомобиль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Гоночный автомобиль

Британцу удалось одержать победу в спринтерской гонке в Китае, стартовав с первого места, но в остальном он, вероятно, не слишком доволен своими результатами. На это, конечно, повлияла не только форма Ferrari, которая не так уж хороша, но и сравнение с товарищем по команде Шарлем Леклером, который пока имеет преимущество.

Хэмилтон и сам признался, что теперь ему понадобится "пересадка мозга", чтобы чувствовать себя как дома за рулем Ferrari SF-25.

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде был весьма резок в своих высказываниях в адрес гонщика Ferrari.

"У него не было скорости, по сути, никакой", — сказал Ван дер Гарде.

Он добавил, что иногда гонщик был на полторы-две секунды медленнее Шарля Леклера на круге, от которого он отставал на 30 секунд.

"Я думаю, он даже не знает, где лево, а где право, и у него действительно большая проблема. Он не может решить ее сам. Потеря слишком велика. У него нет уверенности в себе", — сказал голландец.

Уточнения

Гидо ван дер Га́рде (нидерл. Giedo van der Garde; родился 25 апреля 1985 года в Ренене, Нидерланды) — нидерландский автогонщик, победитель чемпионата Формулы-Рено 3.5 (2008). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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