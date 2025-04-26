Винисиус Жуниор под следствием ФИФА и может быть отстранён от футбола

ФИФА проводит расследование в отношении футболиста Винисиуса Жуниора по подозрению в нарушении Кодекса этики организации.
Дело в том, что он совладелец футбольных клубов с одновременным осуществлением профессиональной деятельности. Если нападающий будет признан виновным, ему может быть отказано в праве заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на срок до двух лет.
Жалоба поступила от бразильской компании Tiberis Holding, которая утверждает, что была вынуждена продать свою долю в размере 16,5% в Athletic Club de São João del-Rei (MG) компании ALL Agenciamento Esportivo, партнером которой является Винисиус, наряду со своим отцом Винисиусом Жозе Пайшаном и бизнесменом Тассило Соаресом. Тиберис описывает эту сделку как "враждебную".
Помимо "Атлетика", нападающему принадлежит "Алверка" — клуб второго португальского дивизиона, приобретенный примерно за 10 миллионов евро в начале 2024 года.
Комитет по этике ФИФА анализирует, нарушил ли Винисиус статью 20 Кодекса этики организации. Регламент запрещает действующим игрокам поддерживать прямые или косвенные связи с профессиональными футбольными клубами, даже в случаях лишь кажущегося конфликта интересов.
Вини́сиус Жозе́ Пайша́н де Оливе́йра Жу́ниор — бразильский и испанский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и игрок сборной Бразилии.
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