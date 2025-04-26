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Не синий, не зелёный: неожиданную форму готовит сборная Бразилии на ЧМ-2026

1:51
Спорт

На чемпионате мира 2026 года сборная Бразилии может выйти на поле в форме цвета, который ранее никогда не использовался командой. Об этом сообщает портал Footy Headlines.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Голубой цвет уходит в прошлое

По предварительной информации, новый комплект обмундирования будет представлен в начале следующего года. При этом привычный синий, как и белый и зелёный цвета, исключены из списка вариантов. Какой именно оттенок выберут для формы — пока остаётся загадкой.

Предыдущие эксперименты с формой

Компания Nike в последние годы уже вводила альтернативные расцветки: в 2019 году — белую форму, в 2023 году — чёрную. Однако обе версии были представлены как третьи комплекты и не заменили традиционный синий.

Участие в ЧМ-2026 под вопросом

Чтобы продемонстрировать новый комплект формы на мировом первенстве, сборной Бразилии предстоит ещё официально квалифицироваться. Сейчас команда занимает четвёртое место в отборочной таблице, набрав 21 очко — это на шесть больше, чем у Венесуэлы, которая находится в зоне стыковых матчей.

Кто уже прошёл на чемпионат мира

На данный момент участие в турнире уже обеспечили:

  • Аргентина,

  • хозяева чемпионата — США, Мексика и Канада,

  • а также Япония, Иран и Новая Зеландия.

Бразилия продолжает борьбу за путёвку на турнир.

В поисках нового тренера

Сборная также ищет нового наставника на замену Доривалю Жуниору. Среди основных кандидатов называются Карло Анчелотти (Real Madrid) и Жорже Жезус (Al Hilal).

Уточнения

Чемпионат мира по футболу 2026 года (англ. 2026 FIFA World Cup) — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в июне и июле 2026 года.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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