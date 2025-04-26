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Эти три позы йоги перезагружают талию и пресс лучше любого фитнеса

2:28
Спорт

Мечтаешь о стройной талии и подтянутом животе? Простые йога-упражнения помогут достичь этих целей, причём без изнурительных тренировок и сложного оборудования.

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка

Три эффективные позы для красивой фигуры

Поза лодки (Навасана)

Эта техника отлично укрепляет мышцы пресса и делает талию более выразительной. Сядьте на пол, вытяните ноги, затем поднимите одновременно руки и ноги, удерживая равновесие.

Поза лука (Дханурасана)

Идеальный вариант для интенсивной проработки пресса и уменьшения жировых отложений в области живота. Лягте на живот, согните колени и обхватите руками лодыжки, затем приподнимите грудь и ноги, зафиксировав положение на несколько секунд.

Поза моста (Сету Бандхасана)

Этот вариант укрепляет не только пресс, но и ягодицы с бёдрами. Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы плотно прижмите к полу. Поднимите таз, не отрывая плечи и ступни.

Как заниматься безопасно и с пользой

Новичкам советуют заниматься йогой под руководством квалифицированного инструктора — так легче избежать ошибок и травм. Регулярность важна: постарайтесь установить удобный график занятий — ежедневный или хотя бы еженедельный.

Важно внимательно слушать своё тело: не стоит насильно удерживать сложные позы. При малейшем дискомфорте рекомендуется остановиться и проконсультироваться со специалистом.

Польза йоги для здоровья

По данным MedlinePlus, регулярные практики йоги помогают:

  • Улучшить общую физическую форму, осанку и гибкость,

  • Снизить давление и пульс,

  • Повысить самооценку,

  • Справляться со стрессом,

  • Улучшить координацию, концентрацию и качество сна,

  • Поддерживать хорошее пищеварение.

Также йога эффективна при лечении тревожности, болей в спине и депрессии.

Какие виды йоги выбрать

Существует множество стилей йоги:

  • Аштанга - активная практика с быстрой сменой поз,

  • Бикрам - тренировки в жарких залах,

  • Хатха - классический вариант с дыхательными техниками,

  • Интегральная йога - мягкая практика с элементами медитации,

  • Айенгара - акцент на точности движений,

  • Кундалини - работа с внутренней энергией через дыхание,

  • Винийога - персонализированный подход для каждого ученика.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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