Эти три позы йоги перезагружают талию и пресс лучше любого фитнеса

Мечтаешь о стройной талии и подтянутом животе? Простые йога-упражнения помогут достичь этих целей, причём без изнурительных тренировок и сложного оборудования.
Эта техника отлично укрепляет мышцы пресса и делает талию более выразительной. Сядьте на пол, вытяните ноги, затем поднимите одновременно руки и ноги, удерживая равновесие.
Идеальный вариант для интенсивной проработки пресса и уменьшения жировых отложений в области живота. Лягте на живот, согните колени и обхватите руками лодыжки, затем приподнимите грудь и ноги, зафиксировав положение на несколько секунд.
Этот вариант укрепляет не только пресс, но и ягодицы с бёдрами. Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы плотно прижмите к полу. Поднимите таз, не отрывая плечи и ступни.
Новичкам советуют заниматься йогой под руководством квалифицированного инструктора — так легче избежать ошибок и травм. Регулярность важна: постарайтесь установить удобный график занятий — ежедневный или хотя бы еженедельный.
Важно внимательно слушать своё тело: не стоит насильно удерживать сложные позы. При малейшем дискомфорте рекомендуется остановиться и проконсультироваться со специалистом.
По данным MedlinePlus, регулярные практики йоги помогают:
Улучшить общую физическую форму, осанку и гибкость,
Снизить давление и пульс,
Повысить самооценку,
Справляться со стрессом,
Улучшить координацию, концентрацию и качество сна,
Поддерживать хорошее пищеварение.
Также йога эффективна при лечении тревожности, болей в спине и депрессии.
Существует множество стилей йоги:
Аштанга - активная практика с быстрой сменой поз,
Бикрам - тренировки в жарких залах,
Хатха - классический вариант с дыхательными техниками,
Интегральная йога - мягкая практика с элементами медитации,
Айенгара - акцент на точности движений,
Кундалини - работа с внутренней энергией через дыхание,
Винийога - персонализированный подход для каждого ученика.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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