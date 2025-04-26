Тайный арсенал здоровья: какие продукты скрывают рекордные дозы витамина D

2:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Организм способен вырабатывать витамин D под воздействием солнца, но полноценный рацион тоже играет ключевую роль. Какие продукты помогут восполнить дефицит?

Фото: freepik лосось

Почему дефицит D-витамина опасен

Несмотря на доступность солнечного света, многие сталкиваются с нехваткой витамина D. Исследование 2023 года показало: 35% взрослых в США испытывают его дефицит. Это состояние увеличивает риск онкологии, ослабляет иммунитет, а также может привести к заболеваниям печени и почек.

7 продуктов, богатых витамином D

Лосось

Жирная рыба, такая как лосось, считается первоклассным источником витамина D. В 85 г содержится от 383 до 570 МЕ, в зависимости от вида.

Радужная форель

Не уступает лососю: в 85 г форели можно получить около 645 МЕ витамина D.

Апельсиновый сок

Один стакан (250 мл) натурального апельсинового сока приносит организму примерно 100 МЕ витамина D.

Тресковый жир

Тресковый жир остаётся одним из лидеров по содержанию витамина D: в одной чайной ложке — 450 МЕ.

Сардины

Одна банка сардин насыщена не только полезными жирами, но и содержит около 164 МЕ витамина D.

Молоко

Классический источник кальция дополнительно снабжает организм 115 МЕ витамина D на чашку напитка.

Йогурт

В 170 г йогурта содержится порядка 116 МЕ витамина D.

Можно ли переборщить с витамином D

"Витамин D вместе с кальцием укрепляет кости, поддерживает иммунитет, регулирует уровень сахара и способствует росту клеток", — отмечает Шерри.

Однако важно соблюдать меру.

Избыток витамина D приводит к повышенному усвоению кальция, что вызывает тошноту, слабость, раздражительность и даже интоксикацию. Поскольку витамин растворяется в жирах, его избыток не выводится с мочой, а накапливается в организме.

Какова суточная норма витамина D

По данным Mayo Clinic, рекомендуемая суточная доза такова:

младенцы до года — 400 МЕ,

взрослые до 70 лет — 600 МЕ,

старше 70 лет — 800 МЕ.

Когда необходимы добавки

Дополнительно принимать витамин D стоит тем, кто редко бывает на улице. Но перед началом приёма необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом, чтобы определить индивидуальную дозировку.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

