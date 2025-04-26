Мускулы вырастут за месяц: сколько белка употреблять, чтобы увеличить мышечную массу

Диетолог Лорен Панофф раскрыла, сколько белка поможет нарастить мышцы.
По её словам, стандартная ежедневная норма белка для здорового взрослого человека равна 0,8 г на кг массы тела. Тут речь идет об обычном человеке, который не тренируется.
Современные научные исследования показали, что эта норма недостаточно эффективна для поддержания организма при значительных физических нагрузках и диетах.
Тем, кто активно тренируется и хочет накачаться, лучше повысить суточную норму белка до 1,2-2 г на кг веса.
Диетолог добавила, что подростки, пожилые люди и спортсмены нуждаются в большем количестве белка, чтобы не терять мышечную массу.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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