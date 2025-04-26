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Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц

2:36
Спорт

Фитнес-мира меняются, и с каждым днем появляются новые способы тренироваться, которые становятся не только эффективными, но и увлекательными.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Одним из таких методов является походка гориллы — динамичное упражнение, вдохновленное движениями животных, которое принадлежит к концепции Animal Flow.

Не нужно никакого специального оборудования или дорогостоящих тренажеров, чтобы начать тренироваться в этом стиле. Достаточно найти немного пространства, настроиться на позитив и… принять свою внутреннюю гориллу.

Что такое походка гориллы?

Походка гориллы — это не просто забавное упражнение, а полноценная тренировка, которая активно задействует все группы мышц. Это движение с характерной для гориллы осанкой: руки вытянуты вперед, а тело удерживается в низкой позиции. При этом каждое движение направлено на улучшение гибкости, силы и координации.

Как часть более широкой системы Animal Flow, походка гориллы включает в себя такие элементы, как ползание медведя и походка краба, создавая уникальную тренировочную программу, которая помогает развивать силу и подвижность одновременно.

Почему именно походка гориллы? Полезные эффекты упражнения

Это упражнение — настоящее испытание для всех мышц тела, но при этом оно помогает укрепить здоровье опорно-двигательного аппарата и улучшить гибкость. Особенно полезно оно для тех, кто уже ощущает возрастные изменения в организме, например, после 40 или 50 лет.

Основные преимущества

Сжигание жира и калорий: ходьба гориллы — это высокоинтенсивное упражнение, которое помогает активно сжигать калории, даже если вы этого не осознаете.

Сила всего тела: в ходе выполнения упражнения работают абсолютно все мышцы, включая руки, плечи, ягодицы и пресс. Это способствует укреплению всего тела в целом.

Улучшение подвижности: движения активизируют суставы, такие как бедра, колени и запястья, улучшая общую подвижность и гибкость.

Развитие координации и равновесия: ритмичные движения, характерные для походки гориллы, способствуют укреплению нервно-мышечной связи, что улучшает координацию и равновесие.

Снятие стресса: как и в других упражнениях Animal Flow, движение гориллы напоминает естественное поведение тела, что оказывает практически терапевтический эффект.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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