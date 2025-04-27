Названы три греха молодости, за которые организм предъявит счёт уже к 36 годам

Финские ученые проследили за сотнями человек, родившихся в 1959 году, в разные периоды их жизни и поняли, что те, кто в молодости курил, пил и вел пассивный образ жизни, в итоге становились оказались больнее, чем их ровесники.
"Накопленная зависимость от раннего рискованного поведения есть уже в возрасте 36 лет, а не только на более поздних этапах среднего возраста", — отметили учёные.
Так, к 36 годам нездоровые привычки приводят к ухудшению здоровья, включая более высокие показатели депрессии, рака, болезней сердца, легких и ранней смерти, сообщает KP. RU.
Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.