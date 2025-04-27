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Названы три греха молодости, за которые организм предъявит счёт уже к 36 годам

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Спорт

Финские ученые проследили за сотнями человек, родившихся в 1959 году, в разные периоды их жизни и поняли, что те, кто в молодости курил, пил и вел пассивный образ жизни, в итоге становились оказались больнее, чем их ровесники.

курение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курение

"Накопленная зависимость от раннего рискованного поведения есть уже в возрасте 36 лет, а не только на более поздних этапах среднего возраста", — отметили учёные.

Так, к 36 годам нездоровые привычки приводят к ухудшению здоровья, включая более высокие показатели депрессии, рака, болезней сердца, легких и ранней смерти, сообщает KP. RU.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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