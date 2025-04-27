Сладкая ловушка для худеющих: как на самом деле смузи влияют на фигуру

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Спорт

Смузи из фруктов, которые многие считают полезными, на самом деле могут быть такими же вредными, как и кола. Об этом рассказал доктор Дэвид Каван.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Он сообщил о шокирующем количестве сахара в этих напитках.

Дело в том, что и "натуральный" сахар из фруктов все равно остается сахаром, который резко повышает уровень глюкозы в крови. Из-за этого обычно случаются приступы голода и увеличение веса.

Доктор советует есть цельные фрукты, а вместо газировки выбирать диетические варианты с искусственными подсластителями, пишет KP. RU.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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