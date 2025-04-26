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Как выйти из сидячего образа жизни и сделать физические упражнения привычкой: 5 простых советов

3:32
Спорт

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за сидячего образа жизни умирает около пяти миллионов человек по всему миру.

Тренировка с тренером в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка с тренером в тренажерном зале

В докладе ВОЗ подчеркивается, что треть взрослого населения не выполняет минимальных физических нагрузок, что, согласно прогнозам, может привести к целому ряду хронических заболеваний, таких как болезни сердца и ожирение, у 500 миллионов человек в ближайшие годы.

Риски сидячего образа жизни: как он разрушает ваше здоровье

ВОЗ считает, что отсутствие хотя бы 150 минут умеренной физической активности в неделю представляет собой риск для здоровья. Казалось бы, это не так много — всего около 20 минут в день, но на практике многие люди не могут даже достигнуть этой минимальной нормы.

Профессор физиотерапии Алекс Баррос отмечает, что малоподвижность приводит к множеству проблем. Сидячий образ жизни негативно влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое.

Простой путь к активной жизни: как начать двигаться, если вы всё ещё сидите

Переключение с сидячего на активный образ жизни может показаться сложным, но на самом деле это не требует глобальных изменений. Сначала достаточно будет внедрить несколько простых шагов в повседневную практику.

1. Начните с небольших шагов

Для того чтобы избавиться от сидячего образа жизни, вовсе не обязательно сразу достигать 150 минут физической активности в неделю. Даже небольшие изменения в распорядке дня могут существенно повлиять на ваше здоровье. Алекс Баррос советует начинать с малого — например, с 22 минут в день или же 50 минут трижды в неделю. Главное — соблюдать регулярность и не останавливаться.

2. Пробуйте различные виды активности

Существует множество способов стать активным без необходимости посещать спортзал. Прогулки, футбол, плавание или йога — все это подходит для поддержания физической активности.

"Всё, что требует движения, уже лучше, чем ничего", — подчеркивает Баррос. Главное — найти тот вид активности, который доставляет удовольствие.

3. Уважайте своё тело

Для тех, кто только начинает двигаться, важно помнить, что чрезмерные нагрузки на начальном этапе могут привести к травмам. Постепенная адаптация организма — ключ к успеху. Начните с легких прогулок и постепенно увеличивайте нагрузку. Помните, что резкие перемены могут нанести вред.

4. Постоянство важнее интенсивности

Многие начинают с энтузиазмом, но рано или поздно мотивация угасает. Баррос подчеркивает, что наибольший эффект приносит регулярность, а не интенсивность. Создание привычки требует времени, но именно оно и позволяет сохранить здоровье на долгие годы.

5. Сделайте физическую активность частью жизни

Невозможно поддерживать хорошее здоровье, не став физическую активность частью своей повседневной рутины. Постепенно организм привыкает к регулярным упражнениям, и, со временем, вы начнете ощущать нехватку активности, если пропустите тренировки. Силовые упражнения, кардио, а также растяжка — это не просто физическое усилие, но и способ поддержания психического здоровья.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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