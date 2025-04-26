Похудение с подвохом: упражнения, которые портят силуэт

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Хотите похудеть, а талия почему-то становится шире? Возможно, дело не только в питании. Некоторые упражнения, наоборот, мешают сбрасывать вес и портят фигуру.

Фото: Freepik is licensed under Free license Талия

Как тренироваться для похудения

Чтобы увидеть прогресс, важно не только правильно питаться, но и тренироваться минимум 300 минут в неделю с умеренной интенсивностью.

Самыми эффективными он называет

Быструю ходьбу (сжигает около 150 калорий в день).

Прыжки через скакалку (работают лучше беговой дорожки и укрепляют все тело).

Велоспорт.

Плавание.

HIIT-тренировки.

Пеший туризм.

Йогу.

Подъемы по лестнице.

Силовые тренировки.

Пилатес.

Особенно новичкам стоит обратить внимание на ходьбу и прыжки со скакалкой — это простые и доступные способы быстро расходовать калории.

Что исключить из программы

Есть упражнения, которые могут увеличить объем талии. Их лучше избегать, если цель — стройная фигура:

Наклоны с гантелями

Попытки убрать жир с боков с помощью наклонов часто приводят к росту косых мышц — и визуальному расширению талии.

Боковые экстензии в тренажере

Эти движения растягивают мышцы живота, провоцируя их рост. Лучше заменить их подъемами туловища на наклонной скамье.

Наклоны у блока кроссовера

Эффект аналогичный: вместо уменьшения объема талии получите ее расширение. Альтернатива — скручивания в верхнем блоке для проработки глубоких мышц пресса.

Приседания с большим весом

Хотя упражнение нацелено на ноги и ягодицы, оно активно включает мышцы кора. Результат — более мощная талия. При желании сбросить вес лучше выбирать приседания с собственным весом или легкими гантелями.

Главное правило похудения

Тренировки без правильной диеты бессильны. Уменьшение веса начинается с дефицита калорий. Важно не только тренироваться, но и скорректировать рацион, отказаться от вредных привычек и поддерживать активный образ жизни.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

