Двигаешься — и отпускает: 9 упражнений, чтобы выдохнуть стресс

Стресс живёт не только в голове — он буквально "застревает" в теле, влияя на мышцы, гормоны и дыхание. Но есть хорошая новость: некоторые позы йоги способны мягко, но мощно перезагрузить нервную систему. Освойте их — и почувствуйте, как возвращается лёгкость уже после первой практики.
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Занятие по йоге
Лучшие позы для снятия стресса
Поза палки (Ястикасана)
Глубокое вытяжение позвоночника активирует мышцы стабилизации и сигнализирует мозгу о безопасности. Дыхание замедляется, уровень кортизола падает.
Поза трупа (Шавасана)
Полное расслабление мышц переводит мозг в альфа-режим, подобный медитации. Пять минут в Шавасане — и уровень тревожности значительно снижается.
Поза связанного угла лёжа (Супта Баддха Конасана)
Открытие грудной клетки активирует блуждающий нерв и углубляет дыхание. Отличная поза для снятия психосоматического напряжения.
Ноги вверх по стене (Випарита Карани)
Инверсия облегчает кровообращение, активирует барорецепторы шеи и быстро успокаивает нервную систему.
Поза тряпичной куклы (Уттанасана, вариант)
Глубокий наклон вперёд расслабляет спину, увеличивает приток крови к голове и снижает внутреннее напряжение.
Односторонний наклон вперёд (Джану Ширшасана)
Асимметричная работа тела стимулирует внутренние органы и помогает отпустить эмоциональные блоки.
Поза скрученного живота (Джатхара Паривартанасана)
Скручивание активирует рецепторы блуждающего нерва в животе и снижает уровень стрессовых гормонов.
Поза ребенка (Баласана)
Сжатая форма тела и давление лба на пол запускают рефлекс защищённости, снижая страх и тревожность.
Лежащая поза голубя (Супта Капотасана)
Интенсивное растяжение мышц таза помогает освободить "запертую" эмоциональную напряженность в пояснице.
Как сделать йогу частью жизни
Выполняйте 1-2 асаны в разное время дня.
Используйте короткие практики на 5-10 минут как перезагрузку.
Повторяйте позы, которые чувствуются особенно комфортно.
Исследования показывают: регулярная йога способна снизить уровень кортизола на 14% всего за две недели. Чем раньше начнёте, тем быстрее вернётесь в состояние спокойствия.
Уточнения
Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.