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Двигаешься — и отпускает: 9 упражнений, чтобы выдохнуть стресс

2:31
Спорт

Стресс живёт не только в голове — он буквально "застревает" в теле, влияя на мышцы, гормоны и дыхание. Но есть хорошая новость: некоторые позы йоги способны мягко, но мощно перезагрузить нервную систему. Освойте их — и почувствуйте, как возвращается лёгкость уже после первой практики.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Лучшие позы для снятия стресса

Поза палки (Ястикасана)

  • Глубокое вытяжение позвоночника активирует мышцы стабилизации и сигнализирует мозгу о безопасности. Дыхание замедляется, уровень кортизола падает.

Поза трупа (Шавасана)

  • Полное расслабление мышц переводит мозг в альфа-режим, подобный медитации. Пять минут в Шавасане — и уровень тревожности значительно снижается.

Поза связанного угла лёжа (Супта Баддха Конасана)

  • Открытие грудной клетки активирует блуждающий нерв и углубляет дыхание. Отличная поза для снятия психосоматического напряжения.

Ноги вверх по стене (Випарита Карани)

  • Инверсия облегчает кровообращение, активирует барорецепторы шеи и быстро успокаивает нервную систему.

Поза тряпичной куклы (Уттанасана, вариант)

  • Глубокий наклон вперёд расслабляет спину, увеличивает приток крови к голове и снижает внутреннее напряжение.

Односторонний наклон вперёд (Джану Ширшасана)

  • Асимметричная работа тела стимулирует внутренние органы и помогает отпустить эмоциональные блоки.

Поза скрученного живота (Джатхара Паривартанасана)

  • Скручивание активирует рецепторы блуждающего нерва в животе и снижает уровень стрессовых гормонов.

Поза ребенка (Баласана)

  • Сжатая форма тела и давление лба на пол запускают рефлекс защищённости, снижая страх и тревожность.

Лежащая поза голубя (Супта Капотасана)

  • Интенсивное растяжение мышц таза помогает освободить "запертую" эмоциональную напряженность в пояснице.

Как сделать йогу частью жизни

  • Выполняйте 1-2 асаны в разное время дня.
  • Используйте короткие практики на 5-10 минут как перезагрузку.
  • Повторяйте позы, которые чувствуются особенно комфортно.

Исследования показывают: регулярная йога способна снизить уровень кортизола на 14% всего за две недели. Чем раньше начнёте, тем быстрее вернётесь в состояние спокойствия.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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