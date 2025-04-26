Быстрая тренировка — не значит слабая: попробуй и убедись сам

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Думаете, эффективная тренировка обязательно должна быть длинной и изнуряющей? Фитнес-блогер @artemsambobjj доказывает обратное: короткий, но мощный комплекс легко впишется в выходной день, а нагрузка окажется не хуже полноценного занятия в зале.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина занимается спортом

Почему стоит тренироваться на выходных

Не обязательно истязать себя марафонами упражнений. Даже короткие активности — например, энергичная прогулка или активная игра с детьми — укрепляют сердце и мышцы. Если в будни на спорт времени нет совсем, выходные — отличный шанс восстановить баланс.

Фитнес-эксперты советуют: разбивайте физические нагрузки на несколько блоков по 10-15 минут. И даже пара прогулок в день способна заменить полноценную тренировку.

6 упражнений для тела без лишнего оборудования

Комплекс рассчитан на выполнение в три круга, с отдыхом 1-2 минуты между ними.

Отжимания от пола

Примите упор лежа, напрягите тело и согните руки, почти касаясь грудью пола. Сделайте 10 повторений.

Стульчик у стены

Прислонитесь спиной к стене, сползите вниз до угла в 90 градусов в коленях. Задержитесь на 30 секунд.

Подъемы с локтей

Из положения упора лежа опускайтесь на локти и снова возвращайтесь на прямые руки. Выполните 10 раз.

Приведение бедра к корпусу

В упоре лежа подтяните по очереди колени к одноименным локтям. Повторите 10 раз на каждую сторону.

Выседы

Из упора лежа с согнутыми коленями поднимайте по очереди руку и ногу, поворачивая корпус. Сделайте 10 повторений.

Складка

Из упора лежа выполните прыжок в присед, затем обратно в планку. Повторите 10 раз.

Каждое упражнение завершается 30-секундным стульчиком у стены — это стабилизирует мышцы и улучшает осанку.

Почему стульчик работает

Невидимый стул — простая, но мощная техника для укрепления ягодиц, бедер, икр и мышц кора. Она улучшает кровообращение, поддерживает правильную осанку и снижает риск проблем с позвоночником. Плюс: для выполнения не нужно ни инвентаря, ни специального места.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

