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Безумие Мадрида: реакция Реала на судейский скандал шокировала комментатора

0:59
Спорт

Российский комментатор Константин Генич выразил своё возмущение в связи с решением мадридского клуба "Реал" бойкотировать финальный матч Кубка Испании против "Барселоны", запланированный на 26 апреля. "Сливочные" недовольны судьями, назначенными на игру, и их реакция привела к протестам.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Комментатор считает, что "Реал" перегибает палку, и это, по его мнению, неприемлемо.

"Реал" совсем с ума сошёл. Так нельзя", — отметил Генич в своём телеграм-канале.

Ранее "Реал" обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с требованием отстранить арбитров, которые негативно высказались о клубном телевидении "Реала" после критики их работы. Однако RFEF отклонил эту просьбу.

В знак протеста "Реал" отказался от участия в предматчевой пресс-конференции, фотосессии и ужине. Также клуб отменил предматчевую тренировку.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Константи́н Миха́йлович Ге́нич (род. 3 января 1978, Иркутск) — российский футбольный журналист и телекомментатор, ранее — футболист.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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