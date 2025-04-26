Недовольство судейством достигло пика: Реал готов к беспрецедентному шагу в финале с Барселоной

Мадридский "Реал" думает о возможности бойкота финального матча Кубка Испании против "Барселоны", запланированного на субботу, 26 апреля. Об этом сообщает издание El Mundo.
Футболисты "Реала" откажутся от участия в традиционной предматчевой пресс-конференции, фотосессии и ужине. Команда также не будет устраивать традиционную предматчевую тренировку.
Футболисты выражают недовольство работой судей, назначенных на игру. Ранее "Реал" обратился к Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с требованием отстранить арбитров от работы на финале после их негативных высказываний о клубном телевидении "Реала", который критиковал судейскую работу. Однако RFEF не удовлетворила эту просьбу.
«Реа́л Мадри́д» (исп
«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.
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