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Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин

3:18
Спорт

Бицепс — маленькая мышца, которая медленно растёт. У кого-то он в виде плотного шарика с пиком, а у кого-то похож на вытянутый овал. Все зависит от генетики. Как прокачать бицепс, расскажем в этом материале.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

Для этого вам подойдут следующие 5 эффективных упражнений:

Концентрированный подъём

  1. Сядьте на скамью и возьмите гантель. Локтем этой руки плотно упритесь в ногу.
  2. На выдохе сгибайте руку в локте, поднимая гантель до максимума. От ноги не отрывайте локоть.
  3. На вдохе медленного разгибайте руки в исходное положение.
  4. Выполняете упражнение в медленном темпе.
  5. Сделайте три-четыре подхода по 10-15 повторений.

Сгибание рук на скамье Скотта

  1. Установите комфортную высоту лавки, упритесь локтями в подушку.
  2. Возьмите гриф штанги, на выдохе начните сгибание, локтями не двигайте.
  3. В финальной точке угол между плечом и предплечьем чуть меньше 90 градусов.
  4. На вдохе опустите штангу плавно.

Сгибания в кроссовере

  1. Схватитесь за рукоятку и сделайте несколько шагов, чтобы трос кроссовера находился в натянутом состоянии. Хват — на расстоянии ширины плеч.
  2. Грудь вперёд, а лопатки опустите вниз и оставьте их в таком положении.
  3. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.
  4. Мощным движением на выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая рукоятку с тросом к туловищу до верха груди.
  5. Останьтесь в этом положении на секунду.
  6. На выдохе медленно разгибайте руки с рукояткой в исходное положение.
  7. Делайте упражнение без раскачки спиной.
  8. Выполняйте три-четыре подхода по 10-15 повторений.

Сгибание рук с эспандером стоя

  1. Один конец эспандера зафиксируйте ступнями, второй — возьмите в руки.
  2. Руки вытянуты вперёд и вниз, локти слегка согнуты.
  3. На выдохе выполните сгибание в локтевом суставе, сосредотачиваясь на сокращении бицепсов.
  4. Делайте плавные, контролируемые движения, избегая рывков.
  5. На вдохе медленно опустите руки обратно в исходное положение.
  6. Сделайте три-четыре подхода по 15-20 повторений.

Сгибания со штангой стоя

  1. Схватитесь за снаряд хватом на расстоянии ширины плеч. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.
  2. Грудь выведите вперёд, а лопатки опустите вниз и зафиксируйте их в таком положении на протяжении всего упражнения. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних движений в лопатках, плечах и спине.
  3. На выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к туловищу. Зафиксируйтесь в этом положении на секунду.
  4. На выдохе медленно опустите штангу в исходное положение.
  5. Делайте упражнение без раскачки спиной.
  6. Выполняйте три-четыре подхода по 10-15 повторений.

Кстати, главная функция бицепса — сгибать руки в локтевом суставе, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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