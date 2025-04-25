Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин

Бицепс — маленькая мышца, которая медленно растёт. У кого-то он в виде плотного шарика с пиком, а у кого-то похож на вытянутый овал. Все зависит от генетики. Как прокачать бицепс, расскажем в этом материале.
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса
Для этого вам подойдут следующие 5 эффективных упражнений:
Концентрированный подъём
Сядьте на скамью и возьмите гантель. Локтем этой руки плотно упритесь в ногу.
На выдохе сгибайте руку в локте, поднимая гантель до максимума. От ноги не отрывайте локоть.
На вдохе медленного разгибайте руки в исходное положение.
Выполняете упражнение в медленном темпе.
Сделайте три-четыре подхода по 10-15 повторений.
Сгибание рук на скамье Скотта
Установите комфортную высоту лавки, упритесь локтями в подушку.
Возьмите гриф штанги, на выдохе начните сгибание, локтями не двигайте.
В финальной точке угол между плечом и предплечьем чуть меньше 90 градусов.
На вдохе опустите штангу плавно.
Сгибания в кроссовере
Схватитесь за рукоятку и сделайте несколько шагов, чтобы трос кроссовера находился в натянутом состоянии. Хват — на расстоянии ширины плеч.
Грудь вперёд, а лопатки опустите вниз и оставьте их в таком положении.
Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.
Мощным движением на выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая рукоятку с тросом к туловищу до верха груди.
Останьтесь в этом положении на секунду.
На выдохе медленно разгибайте руки с рукояткой в исходное положение.
Делайте упражнение без раскачки спиной.
Выполняйте три-четыре подхода по 10-15 повторений.
Сгибание рук с эспандером стоя
Один конец эспандера зафиксируйте ступнями, второй — возьмите в руки.
Руки вытянуты вперёд и вниз, локти слегка согнуты.
На выдохе выполните сгибание в локтевом суставе, сосредотачиваясь на сокращении бицепсов.
Делайте плавные, контролируемые движения, избегая рывков.
На вдохе медленно опустите руки обратно в исходное положение.
Сделайте три-четыре подхода по 15-20 повторений.
Сгибания со штангой стоя
Схватитесь за снаряд хватом на расстоянии ширины плеч. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.
Грудь выведите вперёд, а лопатки опустите вниз и зафиксируйте их в таком положении на протяжении всего упражнения. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних движений в лопатках, плечах и спине.
На выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к туловищу. Зафиксируйтесь в этом положении на секунду.
На выдохе медленно опустите штангу в исходное положение.
Делайте упражнение без раскачки спиной.
Выполняйте три-четыре подхода по 10-15 повторений.
Кстати, главная функция бицепса — сгибать руки в локтевом суставе, пишет "Чемпионат".