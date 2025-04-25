Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин

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Бицепс — маленькая мышца, которая медленно растёт. У кого-то он в виде плотного шарика с пиком, а у кого-то похож на вытянутый овал. Все зависит от генетики. Как прокачать бицепс, расскажем в этом материале.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка бицепса

Для этого вам подойдут следующие 5 эффективных упражнений:

Концентрированный подъём

Сядьте на скамью и возьмите гантель. Локтем этой руки плотно упритесь в ногу. На выдохе сгибайте руку в локте, поднимая гантель до максимума. От ноги не отрывайте локоть. На вдохе медленного разгибайте руки в исходное положение. Выполняете упражнение в медленном темпе. Сделайте три-четыре подхода по 10-15 повторений.

Сгибание рук на скамье Скотта

Установите комфортную высоту лавки, упритесь локтями в подушку. Возьмите гриф штанги, на выдохе начните сгибание, локтями не двигайте. В финальной точке угол между плечом и предплечьем чуть меньше 90 градусов. На вдохе опустите штангу плавно.

Сгибания в кроссовере

Схватитесь за рукоятку и сделайте несколько шагов, чтобы трос кроссовера находился в натянутом состоянии. Хват — на расстоянии ширины плеч. Грудь вперёд, а лопатки опустите вниз и оставьте их в таком положении. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу. Мощным движением на выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая рукоятку с тросом к туловищу до верха груди. Останьтесь в этом положении на секунду. На выдохе медленно разгибайте руки с рукояткой в исходное положение. Делайте упражнение без раскачки спиной. Выполняйте три-четыре подхода по 10-15 повторений.

Сгибание рук с эспандером стоя

Один конец эспандера зафиксируйте ступнями, второй — возьмите в руки. Руки вытянуты вперёд и вниз, локти слегка согнуты. На выдохе выполните сгибание в локтевом суставе, сосредотачиваясь на сокращении бицепсов. Делайте плавные, контролируемые движения, избегая рывков. На вдохе медленно опустите руки обратно в исходное положение. Сделайте три-четыре подхода по 15-20 повторений.

Сгибания со штангой стоя

Схватитесь за снаряд хватом на расстоянии ширины плеч. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу. Грудь выведите вперёд, а лопатки опустите вниз и зафиксируйте их в таком положении на протяжении всего упражнения. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних движений в лопатках, плечах и спине. На выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к туловищу. Зафиксируйтесь в этом положении на секунду. На выдохе медленно опустите штангу в исходное положение. Делайте упражнение без раскачки спиной. Выполняйте три-четыре подхода по 10-15 повторений.

Кстати, главная функция бицепса — сгибать руки в локтевом суставе, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.



