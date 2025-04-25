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Не только протеин: пять добавок, которые действительно усиливают эффект от тренировок

2:33
Спорт

Хотите больший прогресс от тренировок? Не только гантели решают дело. Без правильного "строительного материала" — питательных веществ, аминокислот и витаминов — мышцы просто не будут расти. А в современном ритме жизни добрать всё необходимое с тарелки бывает сложно. Здесь и приходят на помощь спортивные добавки.

Спортсмен
Фото: Openverse by InfoWire.dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсмен

Разбираемся, какие из них действительно работают — по мнению тренеров и учёных.

Сывороточный протеин: для быстрого роста

  • Считается золотым стандартом. Легко усваивается, быстро доставляет аминокислоты к мышцам и запускает синтез белка. Особенно полезен сразу после тренировки.

Казеин: для защиты ночью

  • Работает медленно, но верно. Казеин долго переваривается и помогает сохранять мышцы, особенно если принять его перед сном. Идеален для тех, кто не хочет "терять" мышечную массу ночью.

Креатин: для взрывной силы

  • Позволяет выполнять больше повторений, ускоряет восстановление и даже помогает мозгу. Это не просто энергия — это ускоритель прогресса. Принимать можно в любое время, главное — регулярно.

Ашваганда: защита от стресса

  • Кортизол разрушает мышцы, а ашваганда помогает ему не дать разгуляться. Эта трава из древней медицины снижает уровень стресса и улучшает сон, что косвенно усиливает рост мышц.

Витамин D: гормональный помощник

  • Неожиданно, но факт: витамин D влияет на тестостерон. А его, как известно, много не бывает, если речь о наращивании мышц. Особенно важен в регионах с нехваткой солнца.

Как выбирать добавки правильно

  • Ищите сертификацию (NSF, USP, ConsumerLab): она важнее яркой упаковки.
  • Изучайте состав: нет ли сахара, аллергенов или непонятных ингредиентов?
  • Проверяйте совместимость с лекарствами: особенно если пьёте препараты.
  • Учитывайте диету: если вы веган или не переносите лактозу, выбирайте изоляты или растительные белки.

Если цель — не просто ходить в зал, а действительно видеть результат, добавки могут стать отличным подспорьем. Главное — подходить к их выбору с умом: не верить громким обещаниям на упаковке, а ориентироваться на науку и реальные отзывы тренеров. Сбалансированное питание, грамотные тренировки и пара проверенных добавок — вот формула, которая действительно работает.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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