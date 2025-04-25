Спорт — это здоровье, но не всегда: тревожные сигналы после тренировки

Болит всё, руки дрожат, хочется только лечь и не двигаться? Сильная усталость после тренировки — не всегда просто признак хорошей нагрузки. Иногда это сигнал, что что-то пошло не так.
Где проходит граница между нормой и перегрузкой
Усталость после тренировки — обычное дело, особенно если вы новичок или пробуете новые упражнения. Лёгкая боль в мышцах, усталость, желание прилечь — всё в пределах нормы. Но если даже сон не помогает восстановиться, а ощущения словно вас переехал поезд — стоит прислушаться к телу.
Тревожные сигналы
Слабость, головокружение, тошнота.
Боль не в тех мышцах, которые вы тренировали.
Сложности с подъёмом по лестнице, вождение становится опасным.
Усталость держится днями.
Почему это происходит
Слишком интенсивная нагрузка
Когда тренировка превращается в борьбу за выживание, организму сложно адаптироваться. В тяжёлых случаях это может привести даже к разрушению мышечных клеток — и это уже не фитнес, а диагноз.
Отсутствие отдыха
Если каждый день — день ног, спины, рук и снова ног, тело просто не успевает восстанавливаться. Перетренированность проявляется не сразу, но её последствия — хроническая усталость, бессонница и даже упадок настроения.
Недостаток воды
Потеете — теряете жидкость. Недостаток воды может вызвать головную боль, усталость и даже помутнение сознания. Особенно если тренируетесь в жару.
Пустой бак
Тренироваться на голодный желудок — плохая идея. Без углеводов и достаточного питания организм не может полноценно восстанавливаться, а после — буквально отключается. Головная боль, дрожь, тревожность — признаки падения сахара в крови.
Когда идти к врачу
Если сильная усталость не проходит даже после отдыха, вода и еда не помогают, а состояние ухудшается — не ждите. Затруднённое дыхание, спутанность сознания, рвота, слабость — повод срочно проконсультироваться со специалистом.