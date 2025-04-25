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Спорт — это здоровье, но не всегда: тревожные сигналы после тренировки

2:13
Спорт

Болит всё, руки дрожат, хочется только лечь и не двигаться? Сильная усталость после тренировки — не всегда просто признак хорошей нагрузки. Иногда это сигнал, что что-то пошло не так.

Где проходит граница между нормой и перегрузкой

Усталость после тренировки — обычное дело, особенно если вы новичок или пробуете новые упражнения. Лёгкая боль в мышцах, усталость, желание прилечь — всё в пределах нормы. Но если даже сон не помогает восстановиться, а ощущения словно вас переехал поезд — стоит прислушаться к телу.

Тревожные сигналы

  • Слабость, головокружение, тошнота.
  • Боль не в тех мышцах, которые вы тренировали.
  • Сложности с подъёмом по лестнице, вождение становится опасным.
  • Усталость держится днями.

Почему это происходит

Слишком интенсивная нагрузка

  • Когда тренировка превращается в борьбу за выживание, организму сложно адаптироваться. В тяжёлых случаях это может привести даже к разрушению мышечных клеток — и это уже не фитнес, а диагноз.

Отсутствие отдыха

  • Если каждый день — день ног, спины, рук и снова ног, тело просто не успевает восстанавливаться. Перетренированность проявляется не сразу, но её последствия — хроническая усталость, бессонница и даже упадок настроения.

Недостаток воды

  • Потеете — теряете жидкость. Недостаток воды может вызвать головную боль, усталость и даже помутнение сознания. Особенно если тренируетесь в жару.

Пустой бак

  • Тренироваться на голодный желудок — плохая идея. Без углеводов и достаточного питания организм не может полноценно восстанавливаться, а после — буквально отключается. Головная боль, дрожь, тревожность — признаки падения сахара в крови.

Когда идти к врачу

Если сильная усталость не проходит даже после отдыха, вода и еда не помогают, а состояние ухудшается — не ждите. Затруднённое дыхание, спутанность сознания, рвота, слабость — повод срочно проконсультироваться со специалистом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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