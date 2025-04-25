Не все отжимания одинаковы: выбери ширину — прокачай нужное

Отжимания — это универсальное упражнение для силы, выносливости и развития мышц верхней части тела. Но одно простое изменение — положение рук — может кардинально изменить эффект. Так что выбрать: широкие или узкие отжимания? Всё зависит от того, на какие мышцы вы хотите сделать акцент.
Если вы хотите увеличить объём и силу груди, широкие отжимания — отличный выбор. В этом варианте руки ставятся шире плеч, что позволяет активнее включать в работу грудные мышцы, особенно большую грудную.
Совет: держите плечи "широко раскрытыми" и следите за тем, чтобы корпус оставался прямым.
Узкие отжимания задействуют трицепсы намного интенсивнее, чем классические или широкие. Это делает их сложнее, особенно для новичков, но именно они формируют рельеф рук.
Дополнительно: можно усилить нагрузку, сложив руки ромбом — соедините большие пальцы и указательные под грудью.
Оба варианта эффективны. Главное — ориентируйтесь на свои задачи. А чтобы проработать верх тела максимально полно, не ограничивайтесь одним стилем: комбинируйте их для лучшего результата.
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