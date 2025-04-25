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Не все отжимания одинаковы: выбери ширину — прокачай нужное

2:14
Спорт

Отжимания — это универсальное упражнение для силы, выносливости и развития мышц верхней части тела. Но одно простое изменение — положение рук — может кардинально изменить эффект. Так что выбрать: широкие или узкие отжимания? Всё зависит от того, на какие мышцы вы хотите сделать акцент.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Широкие отжимания: делаем акцент на грудные

Если вы хотите увеличить объём и силу груди, широкие отжимания — отличный выбор. В этом варианте руки ставятся шире плеч, что позволяет активнее включать в работу грудные мышцы, особенно большую грудную.

Как выполнять

  • Примите положение высокой планки, напрягите пресс и ягодицы.
  • Расположите руки шире плеч.
  • Опускайтесь вниз, сгибая локти до 90 градусов.
  • Вернитесь в исходное положение.

Совет: держите плечи "широко раскрытыми" и следите за тем, чтобы корпус оставался прямым.

Узкие отжимания: нацелены на трицепсы

Узкие отжимания задействуют трицепсы намного интенсивнее, чем классические или широкие. Это делает их сложнее, особенно для новичков, но именно они формируют рельеф рук.

Как выполнять

  • Исходное положение то же — высокая планка.
  • Руки ставьте прямо под плечами, локти прижаты к телу.
  • Опускайтесь как можно ниже с хорошей техникой, затем возвращайтесь вверх.

Дополнительно: можно усилить нагрузку, сложив руки ромбом — соедините большие пальцы и указательные под грудью.

Что выбрать? Всё зависит от цели

  • Хотите увеличить грудные мышцы: делайте широкие отжимания.
  • Нужно укрепить и прокачать трицепсы: выбирайте узкие отжимания.
  • Хочется повысить общую силу: чередуйте оба варианта.
  • Цель — развить выносливость: меняйте постановку рук в каждой тренировке.

Оба варианта эффективны. Главное — ориентируйтесь на свои задачи. А чтобы проработать верх тела максимально полно, не ограничивайтесь одним стилем: комбинируйте их для лучшего результата.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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