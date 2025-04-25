Не все отжимания одинаковы: выбери ширину — прокачай нужное

2:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отжимания — это универсальное упражнение для силы, выносливости и развития мышц верхней части тела. Но одно простое изменение — положение рук — может кардинально изменить эффект. Так что выбрать: широкие или узкие отжимания? Всё зависит от того, на какие мышцы вы хотите сделать акцент.

Фото: freepik отжимания

Широкие отжимания: делаем акцент на грудные

Если вы хотите увеличить объём и силу груди, широкие отжимания — отличный выбор. В этом варианте руки ставятся шире плеч, что позволяет активнее включать в работу грудные мышцы, особенно большую грудную.

Как выполнять

Примите положение высокой планки, напрягите пресс и ягодицы.

Расположите руки шире плеч.

Опускайтесь вниз, сгибая локти до 90 градусов.

Вернитесь в исходное положение.

Совет: держите плечи "широко раскрытыми" и следите за тем, чтобы корпус оставался прямым.

Узкие отжимания: нацелены на трицепсы

Узкие отжимания задействуют трицепсы намного интенсивнее, чем классические или широкие. Это делает их сложнее, особенно для новичков, но именно они формируют рельеф рук.

Как выполнять

Исходное положение то же — высокая планка.

Руки ставьте прямо под плечами, локти прижаты к телу.

Опускайтесь как можно ниже с хорошей техникой, затем возвращайтесь вверх.

Дополнительно: можно усилить нагрузку, сложив руки ромбом — соедините большие пальцы и указательные под грудью.

Что выбрать? Всё зависит от цели

Хотите увеличить грудные мышцы: делайте широкие отжимания.

делайте широкие отжимания. Нужно укрепить и прокачать трицепсы: выбирайте узкие отжимания.

выбирайте узкие отжимания. Хочется повысить общую силу: чередуйте оба варианта.

чередуйте оба варианта. Цель — развить выносливость: меняйте постановку рук в каждой тренировке.

Оба варианта эффективны. Главное — ориентируйтесь на свои задачи. А чтобы проработать верх тела максимально полно, не ограничивайтесь одним стилем: комбинируйте их для лучшего результата.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

