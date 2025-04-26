Тело как мятая бумага? Эти 5 поз вернут гибкость за 10 минут

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Много сидим — мало двигаемся. Современный образ жизни не прощает спине, бёдрам и стопам: сутулость, скованность, дискомфорт становятся нормой. Но даже при самом загруженном графике можно помочь телу восстановиться — всего за 10 минут.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний фитнес

Инструктор по йоге Эми Ландри предлагает 5 мягких, но эффективных поз для всех уровней подготовки. Каждую стоит удерживать около минуты. Попробуйте этот мини-комплекс вечером — и почувствуете, как тело благодарно выпрямляется.

1. Сидение на пальцах

Станьте на четвереньки и аккуратно сядьте на пятки, подогнув пальцы ног. Вес перенесите на подушечки стоп. Позволяет мягко растянуть свод стопы и улучшить подвижность голеностопа.

2. Боковой наклон стоя

Встаньте прямо, руки вытяните вверх и сложите ладони. Медленно наклонитесь вбок, не скручивая корпус. Растягивает боковые мышцы, снимает зажимы вдоль позвоночника.

3. Поза воина I

Шагните одной ногой назад, согнув переднюю в колене. Руки можно держать на бёдрах или вытянуть вверх. Открывает тазобедренные, укрепляет ноги, улучшает стабильность.

4. Кобра

Лягте на живот, ладони под плечами. Поднимая грудь, позвонок за позвонком, почувствуйте мягкое раскрытие груди и растяжение передней линии тела. Отлично снимает напряжение с шеи и плеч.

5. Сидячий скрут

Сядьте по-турецки, одну руку положите на противоположное колено, другую — за спину. На выдохе скрутитесь корпусом, взгляд — через плечо. Уравновешивает тело после длительного сидения, улучшает пищеварение.

Регулярность — ключ к результату. Пусть это будет 2-3 раза в неделю, но стабильно. А главное — эти упражнения можно делать в пижаме, под пледом или даже перед сериалом. Главное — двигаться.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

