Тело как мятая бумага? Эти 5 поз вернут гибкость за 10 минут

Много сидим — мало двигаемся. Современный образ жизни не прощает спине, бёдрам и стопам: сутулость, скованность, дискомфорт становятся нормой. Но даже при самом загруженном графике можно помочь телу восстановиться — всего за 10 минут.
Инструктор по йоге Эми Ландри предлагает 5 мягких, но эффективных поз для всех уровней подготовки. Каждую стоит удерживать около минуты. Попробуйте этот мини-комплекс вечером — и почувствуете, как тело благодарно выпрямляется.
Станьте на четвереньки и аккуратно сядьте на пятки, подогнув пальцы ног. Вес перенесите на подушечки стоп. Позволяет мягко растянуть свод стопы и улучшить подвижность голеностопа.
Встаньте прямо, руки вытяните вверх и сложите ладони. Медленно наклонитесь вбок, не скручивая корпус. Растягивает боковые мышцы, снимает зажимы вдоль позвоночника.
Шагните одной ногой назад, согнув переднюю в колене. Руки можно держать на бёдрах или вытянуть вверх. Открывает тазобедренные, укрепляет ноги, улучшает стабильность.
Лягте на живот, ладони под плечами. Поднимая грудь, позвонок за позвонком, почувствуйте мягкое раскрытие груди и растяжение передней линии тела. Отлично снимает напряжение с шеи и плеч.
Сядьте по-турецки, одну руку положите на противоположное колено, другую — за спину. На выдохе скрутитесь корпусом, взгляд — через плечо. Уравновешивает тело после длительного сидения, улучшает пищеварение.
Регулярность — ключ к результату. Пусть это будет 2-3 раза в неделю, но стабильно. А главное — эти упражнения можно делать в пижаме, под пледом или даже перед сериалом. Главное — двигаться.
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