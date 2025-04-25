Главные мышцы бегуна, о которых почти никто не думает: легче, быстрее и дольше

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Бег — испытание не только для сердца и лёгких. Основную нагрузку берут на себя икроножные мышцы: они гасят удары, сохраняют устойчивость и буквально толкают нас вперёд. Однако именно эта группа часто остаётся вне фокуса. А зря.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бег

Физиотерапевты Кейт и Дэвис из That DPT Couple уверены: если времени хватает лишь на одну зону, пусть это будут икры. "Это самая активная группа мышц при беге, поэтому она требует особого внимания".

Почему укрепление икр — это важно

Икроножные и камбаловидные мышцы поглощают до 75% ударной нагрузки при приземлении и генерируют усилие, равное двум весам тела. Укреплённые икры:

улучшают стабильность,

повышают выносливость,

ускоряют восстановление,

помогают избежать травм и бегать быстрее.

Программа из четырёх упражнений

Для этой силовой тренировки потребуется доступ к тренажёрам (жим ногами, скамья, Smith-машина). Выполняйте 3 подхода по 8 повторений каждого упражнения:

1. Подъём на носки стоя

Встаньте на край степа или блина, поднимайтесь и опускайтесь с контролем — по 1 секунде на движение.

2. Подъём на носки в тренажёре для жима ногами

Ноги на ширине бёдер, пятки выходят за край платформы. Опускайте пятки ниже уровня ступни и поднимайте их вверх.

3. Подъём на носок с упором одной ногой

Передняя нога на скамье, опора на заднюю. Подъём на носок задней ноги. Можно усложнить, добавив гантели.

4. Подъём пяток сидя

Сидя на скамье, колени под углом 90°. Используйте гантели или специальный тренажёр для утяжеления.

Итог: меньше травм, больше скорости

Именно икры помогают вам отталкиваться от земли и "выталкивают" вперёд. Укрепляя их, вы не только снижаете нагрузку на суставы, но и делаете шаг эффективнее. И не забудьте про удобную обувь — поддержка начинается с контакта с землёй.

Уточнения

Выно́сливость - способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

