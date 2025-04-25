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Самые ленивые упражнения на пресс — но эффект удивляет даже тренеров

1:46
Спорт

Мышцы кора — это не просто "пресс". Это фундамент, который поддерживает каждое движение: от ходьбы до дыхания. Именно поэтому опытные тренеры начинают с него — ведь без сильного корпуса невозможна ни правильная осанка, ни стабильность таза, ни здоровье позвоночника.

Скручивания
Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скручивания

Но работа над кором — это не только скручивания на полу или классические упражнения на пресс. Если у вас ограничена подвижность, вы восстанавливаетесь после травмы или просто не любите упражнения на коврике — это не повод отказываться от тренировок.

Есть эффективная альтернатива: упражнения на стуле. Они подходят для любого уровня подготовки, не требуют оборудования и занимают всего несколько минут. Всё, что нужно — устойчивый стул и немного пространства вокруг.

Вот 4 варианта:

1. Подъём коленей

Сядьте прямо, руки на сидении. Подтягивайте одно колено к груди, не отклоняясь назад. Чередуйте ноги по 10-12 раз.

2. Повороты корпуса

Сядьте на край стула, руки скрестите на груди. Медленно поворачивайте туловище влево и вправо, сохраняя прямую спину.

3. Наклоны в сторону

Согните правую руку над головой и наклонитесь влево, чувствуя, как работает бок пресса. Повторите в другую сторону.

4. Статичная планка сидя

Обопритесь руками о сидение, слегка приподнимите ноги и удерживайте напряжение в прессе 15-20 секунд.

Эти простые движения помогут укрепить мышцы кора, улучшить осанку и дать ощущение стабильности. И всё это — без коврика и без стресса для тела.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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