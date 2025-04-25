Роналду приближается к отметке в 1000 голов, но серия матчей заканчивается

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Завтра Криштиану Роналду может сделать большой шаг к первому крупному трофею после переезда в Саудовскую Аравию, но четвертьфинал Лиги чемпионов Азии против Yokohama F Marinos также дает шанс сделать небольшой шаг к беспрецедентной личной вехе: 1000 первоклассных голов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dagur Brynjólfsson from Hafnarfjordur, Iceland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Криштиану Роналду

Пеле забил много, но заявления о 1279, признанные Книгой рекордов Гиннесса, включают неофициальные и выставочные игры и, возможно, как задавался вопросом Диего Марадона, игры на заднем дворе против его племянников. Статистический сайт RSSSF приписывает бразильцу в общей сложности 778.

У Роналду 933. В этом месяце, забив дважды за "Аль-Наср" в победе со счетом 3:1 над "Аль-Хилялем" в дерби в Эр-Рияде, он преуменьшил это.

"Ребята, давайте наслаждаться моментом, настоящим. Я не слежу за 1000 голов. Если да, то идеально. Если нет, то нет", — сказал Криштиану.

Однако в чате с Рио Фердинандом в августе прошлого года он был более оптимистичен.

"Для меня это лучшая отметка, которую я могу иметь в футболе, достичь первых 900 голов. После этого моя задача — 1000 голов", — сказал он.

В возрасте 40 лет игры и возможности забить голы заканчиваются даже для игрока в такой прекрасной физической форме, но голы все еще текут рекой. В прошлом сезоне Роналду побил рекорд Саудовской профессиональной лиги, забив 35 голов. В этом сезоне он также возглавляет турнирную таблицу с 23 голами.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

