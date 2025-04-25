Тайна решения Гвардиолы: что ждет Хусанова в Манчестер Сити

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Летом "Манчестер Сити" может отправить Абдукодира Хусанова в аренду. Главный тренер клуба Пеп Гвардиола хочет перезагрузить молодого защитника, который переживает эмоциональный спад, сообщает Offside. kz.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Абдукодир Хусанов, 20-летний защитник "Манчестер Сити", может провести следующий сезон в аренде. По информации из клубных источников, Гвардиола считает, что это поможет футболисту восстановить форму и вернуть уверенность в себе.

После поездки на родину и периода, когда Хусанов эмоционально переживал расставание с клубом, ему сложно вернуться в основной состав "горожан". Эксперты считают, что аренда в другой клуб поможет ему обрести стабильность и найти игровой ритм, пишет offside.kz.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что к Хусанову проявляют интерес "Ювентус", "Тоттенхэм" и несколько клубов Бундеслиги. Однако большинство болельщиков и специалистов уверены, что Хусанову стоит остаться в "Манчестер Сити" и бороться за место в основном составе.

"Мы хотим, чтобы Хусанов поехал с командой на Клубный чемпионат мира в этом году, а затем полностью прошёл предсезонный сбор с "Манчестер Сити". Аренда — это не лучший вариант, даже если речь идёт о топовых клубах", — говорят фанаты в обсуждениях.

Ситуация с Хусановым прояснится ближе к лету. По неофициальным данным, сам футболист хочет остаться в Манчестере и продолжать развиваться под руководством Пепа Гвардиолы.

Уточнения

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club, английское произношение: [ˈmæntʃɪstər 'sɪtɪ 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.



Абдукоди́р Хуса́нов (узб. Abduqodir Xikmatjon oʻgʻli Xusanov; род. 29 февраля 2004, Ташкент) — узбекистанский футболист, центральный защитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана.

