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Решение Винисиуса потрясло мир футбола: отказ от миллиарда – ради чего

1:40
Спорт

Винисиус Жуниор (24 года), нападающий "Реала", не собирается продлевать контракт с клубом из Саудовской Аравии. Бразилец намерен остаться в "королевском" клубе и подписать новый договор аренды до 2030 года.

Стадион Реала
Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стадион Реала

По информации Cadenar Ser, Винисиус уже сделал свой выбор в пользу "Реала". Несмотря на интерес со стороны Саудовской Аравии, которая готова предложить ему контракт на сумму один миллиард евро на пять лет, бразилец больше сосредоточен на спортивных достижениях и продолжении карьеры в мадридском клубе.

Marca сообщает, что текущий контракт Винисиуса с "Реалом" действует до 2027 года, и стороны обсуждают возможность продления соглашения до 2030 года. Переговоры проходят успешно, и вероятность продления контракта значительно выше, чем его ухода из клуба, пишет rmcsport. bfmtv.com.

Сам Винисиус недавно подписал долгосрочный контракт с "Реалом", подтвердив свою приверженность клубу. Он пришёл в "Реал" в 2018 году из "Фламенго" за 45 миллионов евро и с тех пор выиграл 14 трофеев, включая две Лиги чемпионов и три чемпионата Испании.

В 2024 году Винисиус считался фаворитом на получение "Золотого мяча", но в итоге награду получил Родри из "Манчестер Сити", что вызвало недовольство в "Реале". В текущем сезоне Винисиус забил 20 голов и отдал 14 результативных передач в 46 матчах.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Вини́сиус Жозе́ Пайша́н де Оливе́йра Жу́ниор: род. 12 июля 2000, Сан-Гонсалу, Рио-де-Жанейро), широко известный как просто Винисиус Жуниор (порт. Vinícius Júnior; бразильский португальский: [viˈnisjuz ˈʒũɲoʁ]) — бразильский и испанский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и игрок сборной Бразилии.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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