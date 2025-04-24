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Эта женщина после 6 родов выглядит круче чем мисс фитнес-бикини: вот как ей удалось привести тело к идеалу

1:45
Спорт

Тело 40-летней Эми Уильямс в возрасте от 22 до 33 лет пережило множество взлетов и падений, пока она рожала шестерых детей. Как ей удалось после этого привести фигуру к идеалу?

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Фитнес

Во время беременности она набирала вес, рожала, теряла его и чувствовала себя хорошо, а затем снова набирала его, когда снова беременела. Она старалась оставаться активной между беременностями: бегала, ездила на велосипеде, пробовала домашние интервальные тренировки высокой интенсивности, P90X и тренировки по методике Джиллиан Майклс. Но поскольку у нее было больше детей, ей потребовалось больше времени, чтобы вернуться к прежней силе и телу, и это её расстраивало.

Год спустя после рождения последнего ребёнка она увлеклась тяжелой атлетикой, потому что в её спортзале женщины, обладавшие крепким телосложением и навыками, о которых она тоже мечтала, поднимали тяжелые веса.

Однажды она даже попросила группу женщин научить её пользоваться тренажером для приседаний перед одним из групповых занятий по фитнесу.

Она поднимала тяжелые веса, много работала над корпусом, чтобы развить пресс, и постоянно отслеживала калории. Однако Эми была расстроена, потому что ей казалось, что все делает правильно: и поднимает тяжести, и правильно питается, и воспитывает шестерых детей. Однако она не видела желаемых результатов.

Женщина увеличила потребление белка, и это все изменило.

Именно изменение рациона питания и тренировок на определенные группы мышц дало значительные результаты.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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