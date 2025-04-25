Сожги 600 ккал за одно занятие: Pump-тренировка проработает каждую мышцу

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Pump — это силовая тренировка на все крупные мышечные группы с линейным построением. Ноги при этом нагружаются в начале и в конце занятия.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Такая тренировка поможет развить силовую выносливость. Мы берём штангу, диски подходящего веса и начинаем заниматься в довольно активном темпе.

При регулярных занятиях нормализуется жировой обмен, это снизит риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта, пишет "Чемпионат".

Самые используемые упражнения: приседания со штангой; жим штанги вверх: разведения рук с весом через стороны; сгибания на бицепс; скручивания и планка на пресс.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

