Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачья любовь с последствиями: 4 способа подхватить глистов
Глобальный кризис Nissan: цифры, которые заставят пересмотреть отношение к автогиганту
ТОП-5 самых опасных мест на планете Земля  
Один фрукт — десятки эффектов: что умеет обычный чернослив
Пешка Европы: проевропейский курс Молдавии приведет к катастрофе
ТО пройдено, но мотор на грани: 7 деталей, о которых забывают даже профи
Международный инцидент: Украина захватила чужой корабль
Думы Трампа: Америка раскрыла, о чем постоянно думает президент
Секретные переговоры: Трамп не захотел делиться подробностями контактов с КНР

Сожги 600 ккал за одно занятие: Pump-тренировка проработает каждую мышцу

0:42
Спорт

Pump — это силовая тренировка на все крупные мышечные группы с линейным построением. Ноги при этом нагружаются в начале и в конце занятия.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Такая тренировка поможет развить силовую выносливость. Мы берём штангу, диски подходящего веса и начинаем заниматься в довольно активном темпе.

При регулярных занятиях нормализуется жировой обмен, это снизит риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта, пишет "Чемпионат".

Самые используемые упражнения: приседания со штангой; жим штанги вверх: разведения рук с весом через стороны; сгибания на бицепс; скручивания и планка на пресс.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Авто
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti Аудио 
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят
Думы Трампа: Америка раскрыла, о чем постоянно думает президент
Секретные переговоры: Трамп не захотел делиться подробностями контактов с КНР
Тихая война на клумбе: цветочные сочетания, которые уничтожат ваш сад
Надежда на мир — в Кремле прошли переговоры с США
Сожги 600 ккал за одно занятие: Pump-тренировка проработает каждую мышцу
ИИ, который анализирует сетчатку глаза: что можно узнать о здоровье, просто взглянув на неё
Без лежаков и кафе, но с мифами и лагуной: стоит ли ехать на Войдокилиа
Сын певицы Жасмин продал на Авито свои подарки и не захотел делиться выручкой
Снимите санкции с России: Верховная Рада поддержала США в вопросе Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.