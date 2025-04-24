Беговые дорожки ушли, штанги вернулись: почему спортсмены отказываются от кардио в пользу силовых

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В 2025 году наращивание мышечной массы оказалось в моде, кардио — нет.

Фото: Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License Спортзал

Поисковые запросы в Google по запросу "кардиотренировки" неуклонно снижаются с 2021 года, в то время как запросы по запросу "силовые тренировки" растут.

Спортзалы превращают студии йоги в тренажерные залы, чтобы удовлетворить спрос.

Кто несет ответственность за этот серьезный культурный сдвиг? Как обычно, это блогеры.

Убеждают недовольных молодых людей, что им нужно быть накачанными, чтобы быть здоровыми? На самом деле, это женщины и люди старшего возраста, которые являются движущей силой перемен.

Быть мускулистым теперь ассоциируется со здоровьем, а регулярная тяжелая атлетика призвана помочь предотвратить ожирение и увеличить продолжительность жизни.

Кардио же полезно для здоровья сердца и легких и снижает высокое кровяное давление, тогда как силовые тренировки улучшают метаболизм и поддерживают плотность костей.

Чтобы поддерживать оптимальное общее состояние здоровья, вам действительно нужно делать и то, и другое.

Исследование 2022 года показало, что сочетание упражнений на укрепление мышц с аэробной активностью приводит к дополнительному снижению риска смертности, причем максимальный эффект достигается при выполнении последних три раза в неделю, а первых — до семи раз.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

