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Советский спорт. Как любители СССР были на самом деле профессионалами

2:09
Спорт » История » Российский спорт

В СССР говорили: у нас нет профессиональных спортсменов — у нас все любители.

Сборная СССР
Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы (mos.ru), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сборная СССР

Но если взглянуть поближе, это были такие "любители", которые порой обыгрывали лучших профи мира. Под флагом идеологии и на фоне запретов, советский спорт создавал систему чемпионов, где каждый бег, бросок и прыжок был не хобби, а второй (или первой) работой.

Секрет 1: спорт — это госслужба

Спортсмен числился "работником" — например, инструктором в обществе "Динамо" или инженером на заводе, но по факту тренировался по 2-3 раза в день. Зарплата шла как обычная, но были и "доплаты" — в виде премий, квартир, путёвок и дефицита. Главное — побеждай на международной арене.

Секрет 2: армия, профсоюзы и КГБ

Армейские клубы типа ЦСКА и милицейские как "Динамо", обеспечивали не только форму, но и карьеру. Лучшие спортсмены шли по линии профсоюзов, парторганизаций или спецструктур. Условно — "любитель", но с режимом, как у олимпийца, и кураторами из министерства спорта.

Секрет 3: медицина и наука

Советский спорт серьёзно опирался на физиологию, биохимию и психологию. Были НИИ спорта, собственные методики подготовки, даже разведка за новыми техниками на Западе. Иногда — и эксперименты в сфере фармакологии.

Секрет 4: мотивация не деньгами

У советских спортсменов не было рекламных контрактов, но был другой стимул:

  • звание "Заслуженного мастера спорта",
  • квартира в центре,
  • "Волга" или "Жигули" вне очереди,
  • поездки за границу (редкая роскошь).

Победа означала социальный лифт, а иногда и защиту для всей семьи.

Советский спорт был любительским на бумаге, но по сути — системой жёсткой, продуманной и максимально профессиональной. Из юношей делали олимпийских чемпионов, из команд — грозу планеты. Это были "любители", которые жили как профи и играли за страну, где спорт был продолжением политики.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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