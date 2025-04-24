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Реабилитация через спорт: в четырёх городах откроют залы для ветеранов СВО

1:22
Спорт

Новая инициатива поможет раненым бойцам не просто восстановить здоровье, но и найти новую цель. В России запускается проект "Новая высота", ориентированный на спортивную адаптацию участников СВО. Он предлагает не просто реабилитацию, а шанс стать частью паралимпийского движения.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Поддержка уже получена от властей четырех городов — в Пензе, Екатеринбурге, Донецке и Челябинске в ближайшее время появятся адаптивные спортивные залы. Там ветераны смогут заниматься с тренерами, проходить курс восстановления и готовиться к спортивным соревнованиям.

Проект развивается при содействии общественного движения "Здоровое Отечество", которое возглавляет Екатерина Лещинская. Как подчеркнула заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, инициатива уже получила поддержку на региональном уровне.

"Новая высота" — это не просто про спорт. Это возможность вновь почувствовать себя нужными, освоить новое дело, встроиться в спортивное сообщество и не остаться один на один со своими травмами, как сообщает Царьград.

Программа станет важным элементом комплексной поддержки тех, кто пострадал при исполнении боевых задач. Она открывает дверь в новую жизнь — через движение, усилия и команду.

Уточнения

Медицинская реабилитация (от лат. rehabilitatio, восстановление) — комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление или компенсацию нарушенных или полностью утраченных, в результате болезни или травмы, нормальных психических и физиологических функций (потребностей) человеческого организма, его трудоспособности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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