"Один из лучших футболистов, кого я видел": Гвардиола о Уэйне Руни

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Пеп Гвардиола видел всё. На его пути встречались Марадона, Месси, Роналду — и тем весомее его слова, когда он говорит о ком-то с таким уважением. В 2014 году, будучи главным тренером мюнхенской "Баварии", Гвардиола высказался о Уэйне Руни как об одном из величайших игроков, которых он наблюдал за свою карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лига Чемпионов УЕФА

Накануне матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" у английского нападающего были проблемы с готовностью. Но испанец не сомневался:

"Руни выйдет на поле, сто процентов. Готов поспорить на большую кружку пива", — сообщил главный тренер "Баварии" Пеп Гвардиола.

И добавил:

"Он большой игрок, один из лучших, кого я видел за свою карьеру", — отметил Гвардиола.

Учитывая, скольких легенд повидал испанец за годы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити", такие слова — не просто комплимент, а признание статуса.

Фергюсон или Гвардиола? Мнение Руни

Позже, уже в статусе эксперта, Руни сам стал участником сравнений между двумя футбольными гигантами. В беседе с ESPN Brazil он прокомментировал разницу между сэром Алексом Фергюсоном и Гвардиолой:

"Люди спорят, кто лучше, но часто забывают о том, чего добился сэр Алекс в "Абердине". Это невероятно", — сообщил бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни.

"Гвардиола, безусловно, лучший в своём времени, он изменил футбол. Но мог бы он добиться такого в клубе вроде "Абердина"? Вопрос открыт. А сэр Алекс — это легенда. Для меня он — лучший", — резюмировал Руни.

Уточнения

Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла (кат. Josep Guardiola i Sala, каталанское произношение: [ʒuˈzɛb ɡwəɾðiˈɔlə]; род. 18 января 1971[…], Санпедор, Каталония) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.



Уэ́йн Марк Ру́ни (англ. Wayne Mark Rooney; род. 24 октября 1985, Ливерпуль, Англия) — английский футболист и футбольный тренер.



Сэр Алекса́ндр Че́пмен Фе́ргюсон (англ. Sir Alexander Chapman Ferguson; род. 31 декабря 1941, Гован, Глазго, Шотландия), более известный как А́лекс Фе́ргюсон (англ. Alex Ferguson, английское произношение: [ˈælɪks ˈfɜːɡəsən]) — шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 год был главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед".

