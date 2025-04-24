Рефери промолчал — фанаты не простили: что случилось с Алмабаевым в UFC

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Последний бой казахстанского файтера Асу Алмабаева в UFC вызвал бурную реакцию у зрителей и специалистов. Поединок с Мануэлем Капе, прошедший 2 марта на турнире UFC Fight Night 253, завершился для казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде. Однако исход вызвал множество вопросов — Капе несколько раз попал пальцами в глаза соперника, а рефери проигнорировал эти эпизоды.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Октагон ММА

Этот инцидент стал предметом жарких обсуждений в бойцовском сообществе. Фанаты и эксперты потребовали более жёсткой реакции на подобные нарушения правил.

Где сейчас Асу и что дальше

Как рассказал тренер Эдуард Базров в интервью порталу "Спорт Шредингер", в настоящий момент Алмабаев находится на сборах в Северной Осетии, где готовится к следующему выходу в октагон. Предполагалось, что следующий бой пройдёт в Баку, но этот вариант сорвался из-за организационных сложностей. Теперь команда ищет возможность подраться в стране, куда не требуется виза.

"Ожидаем официального подтверждения по сопернику. Скорее всего, это будет Стив Эрцег. Мы уже готовились к нему ранее", — уточнил тренер.

Для Алмабаева бой с Капе стал пятым в UFC. До этого он выиграл четыре поединка подряд. В целом на его счету 17 побед и всего 3 поражения за карьеру. Несмотря на спорный проигрыш, казахстанец остаётся одним из самых перспективных бойцов в своей весовой категории.

Уточнения

Асу Абайулы Алмабаев (каз. Асу Абайұлы Алмабаев; род. 25 января 1994, село Жанаталап, Сарысуийского района, Жамбылской области Казахстан) — казахский боец смешанных боевых искусств выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе.

