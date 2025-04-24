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Проклятие Авеллино: каждый раз, когда умирает Папа, итальянский клуб продвигается вверх по лиге

2:49
Спорт

Мир полон совпадений, но немногие из них так удивляют и одновременно тревожат, как история клуба "Авеллино". Каждый раз, когда Папа Римский умирает или уходит в отставку, этот скромный итальянский клуб продвигается вверх по лиге — и это не шутка, а пугающе стабильная закономерность, длящаяся десятилетиями.

Папа Римский Франциск
Фото: commons.wikimedia.org by Long Thiên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Папа Римский Франциск

Очередное совпадение произошло в минувшие выходные: "Авеллино" одержал победу над "Сорренто" со счётом 2:1 и официально оформил выход в Серию B — второй дивизион итальянского футбола. Это произошло всего за день до того, как стало известно о смерти Папы Франциска. Победа позволила клубу возглавить группу C с 72 очками, опередив ближайшего преследователя на восемь баллов. И вновь, как будто по сценарию, продвижение "Авеллино" совпало с уходом понтифика.

История этой мистической связи уходит корнями в 1958 год, когда после смерти Папы Пия XII клуб поднялся из четвёртого дивизиона в Серию С. В 1963 году умер Иоанн XXIII — и "волки" снова поднялись. 1978 год стал особенно символичным: в течение этого года скончались два Папы — Павел VI и Иоанн Павел I, а "Авеллино" впервые в своей истории вышел в Серию А.

В 2005 году, в год смерти Иоанна Павла II, клуб одолел "Наполи" в плей-офф и снова поднялся в Серию B. Даже историческая отставка Бенедикта XVI в 2013 году совпала с очередным повышением "Авеллино" в дивизионе. Теперь же, после смерти Папы Франциска, эта цепочка странных совпадений продолжается.

Интересно, что в январе прошлого года Папа Франциск лично посетил Авелино, благословил футбольную команду и даже подписал одну из её футболок. А ведь он сам был страстным футбольным болельщиком: родился в Аргентине в семье итальянских иммигрантов и всю жизнь поддерживал клуб "Сан-Лоренцо" из Буэнос-Айреса.

После известия о его кончине болельщики "Сан-Лоренцо" собрались в клубной часовне, чтобы проститься со своим самым известным поклонником. Там, у статуи Папы, украшенной клубными цветами, они зажгли свечи и молились.

В ближайшем матче против "Росарио Сентрал" игроки выйдут на поле в памятных майках — в честь Папы Франциска, человека, который, возможно, навсегда оставил свой след не только в истории католической церкви, но и — по мистическому совпадению — в истории итальянского футбола.

Уточнения

«Авелли́но» (итал  Associazione Sportiva Avellino 1912) — итальянский футбольный клуб из города Авеллино, выступающий в Серии С. Основан в 1912 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Партенио», вмещающем 26 308 зрителей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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