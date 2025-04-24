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У него есть всё: Беккер в восторге от 20-летнего теннисиста, о котором говорит весь мир

1:46
Спорт

На церемонии Laureus World Sports Awards в Мадриде экс-первая ракетка мира Борис Беккер не скрывал восхищения Артуром Филсом. Французскому теннисисту всего 20 лет, а он уже занимает 14-е место в мировом рейтинге и уверенно заявляет о себе на крупнейших турнирах.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Беккер, шестикратный чемпион турниров "Большого шлема", отметил: "Я особый поклонник Артура Филса. У него полноценная игра. Я вижу в нём будущее лицо тенниса. Мне нравится его прогресс с каждым годом. А ему всего 20 лет!"

Легендарный немец, который в прошлом тренировал Новака Джоковича, а недавно сотрудничал с Хольгером Руне, продолжает следить за восходящими звездами и считает Филса одним из главных игроков следующей эпохи.

Француз действительно проводит выдающийся сезон. С начала марта он вышел в четвертьфиналы сразу трёх турниров — в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, где проиграл в напряжённой трёхсетовой битве Карлосу Алькарасу. А на прошлой неделе дошёл до полуфинала турнира в Барселоне. Эти результаты принесли ему лучший рейтинг в карьере и статус игрока, за которым следит весь мир.

На проходящем сейчас турнире Masters 1000 в Мадриде Артур получил 13-й номер посева и начнёт борьбу со второго круга. Его соперником станет либо Педро Мартинес, которого он уверенно обыграл в Барселоне (6-3, 6-2), либо аргентинец Франсиско Комесана. Филс в отличной форме и готов идти дальше — подтверждая слова Беккера делом на корте, пишет L'Équipe.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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