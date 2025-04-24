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Здесь пройдёт финал ЧМ-2030: Марокко строит гигантский стадион с крышей-шатром

1:56
Спорт

Марокко выходит на мировой уровень с амбициозным проектом: построить крупнейший футбольный стадион на планете, увенчанный уникальной шатровой крышей. Этот проект не только архитектурная инновация, но и потенциальная арена финала чемпионата мира по футболу 2030 года.

Стадион
Фото: foot-anglais is licensed under Public Domain
Стадион

Проект реализуется архитектурной студией OUALALOU+CHOI, известной своим экологически осознанным и авангардным подходом. Стадион будет интегрирован в лесной массив, создавая редкий баланс между природой и технологией.

Визуально и концептуально он станет символом нового подхода к спортивной инфраструктуре: функциональность, эстетика и устойчивость — всё в одном.

Архитектура, вдохновлённая природой и культурой

Шатровая крыша, разрабатываемая OUALALOU+CHOI, не просто архитектурная деталь — она формирует новый визуальный язык спортивных сооружений. Благодаря модульной структуре и эффектной игре света и тени, она создаёт не только защиту от погодных условий, но и атмосферу настоящего зрелища.

Архитекторы черпают вдохновение в марокканских традициях, придавая проекту культурный контекст. Это не просто стадион — это диалог между прошлым и будущим, между урбанистикой и экологией.

Стадион как экономический и имиджевый драйвер

Если Марокко получит право провести финал чемпионата мира 2030 года, это будет исторический момент. Новый стадион станет не только символом спортивной мощи страны, но и стимулом для экономического роста. Туризм, бизнес, инфраструктура — всё получит импульс благодаря одному архитектурному объекту.

Экологическая эффективность конструкции станет дополнительным аргументом в пользу устойчивого развития — тренда, который становится всё более важным на международной арене.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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