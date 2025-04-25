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Продвинутая йога: стать гибким без часовых растяжек поможет новый вид FYSM

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Спорт

FYSM йога становится все популярнее. Эта практика берёт начало из классической Хатха-йоги, но сильно от нее отличается.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

"FYSM делает акцент на теле. Здесь включаются в работу все мышцы, укрепляются спина и корпус, повышается гибкость, а также развиваются баланс и координация", — цитирует "Чемпионат" тренера Викторию Турищеву.

Такая йога сочетает элементы функциональной тренировки, силовых упражнений и классической йоги. Вы активно работаете с дыханием, концентрацией и вниманием к телу.

Эта тренировка подойдёт тем, кто стремится к гибкости, но без скучных часовых растяжек, и тем, кто ищет баланс между фитнесом и йогой.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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