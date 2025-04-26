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Гибкость как у гимнастки вам гарантирована: уделите пару минут в день этому упражнению

2:06
Спорт

Касание пальцев ног — это общепринятый критерий гибкости. Это удобный способ оценить, насколько эластичны ваши подколенные сухожилия и как хорошо может двигаться ваш позвоночник.

Домашний фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний фитнес

По словам тренера по мобильности Роджера Фрэмптона, это также полезный способ выявления потенциальных проблем с кинетической цепью в подколенных сухожилиях и спине, которые могут привести к травме в будущем.

Вы должны уметь сложить свое тело пополам так же, как вы должны быть в состоянии сидеть в глубоком приседе.

"Вместо того, чтобы говорить: "Я не могу дотронуться до пальцев ног", измерьте то, что вы действительно можете сделать", — советует Фрэмптон.

В одном из видео на своей странице в соцсети он демонстрирует, как можно наклониться и использовать стул, блоки, резиновые сапоги и даже домашнюю собаку для измерения гибкости.

Чтобы научиться безопасно касаться пальцев ног, а также определить базовый уровень своей гибкости, необходимо следовать трем правилам:

Держите ноги вместе, носки вперед.

Ноги должны оставаться прямыми.

Тест на касание пальцев ног должен проводиться первым делом утром без какой-либо подготовки.

Если вам трудно дотронуться до пальцев ног, Фрэмптон клянется, что вы можете попробовать 30-секундную технику, которая поможет.

Подходы: 3

Время: 30 секунд

  • Натяните брюки и отметьте на ноге, до какой точки вы можете дотянуться.
  • Затем сядьте на пол, выпрямив ноги, опустите колени вниз руками и попытайтесь оторвать пятки от пола. Если вы не можете поднять пятки, положите книгу под колени, и вам станет легче.
  • Потянитесь вперед как можно дальше и удерживайте это положение в течение 30 секунд.
  • Через полминуты встаньте и попытайтесь коснуться пальцев ног, отметив, насколько далеко вы можете дотянуться.

Выполняйте три подхода по 30 секунд каждый день и включите это упражнение в ежедневную тренировку подвижности.

Уточнения

Гибкость человека — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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