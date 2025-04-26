Гибкость как у гимнастки вам гарантирована: уделите пару минут в день этому упражнению

Касание пальцев ног — это общепринятый критерий гибкости. Это удобный способ оценить, насколько эластичны ваши подколенные сухожилия и как хорошо может двигаться ваш позвоночник.
По словам тренера по мобильности Роджера Фрэмптона, это также полезный способ выявления потенциальных проблем с кинетической цепью в подколенных сухожилиях и спине, которые могут привести к травме в будущем.
Вы должны уметь сложить свое тело пополам так же, как вы должны быть в состоянии сидеть в глубоком приседе.
"Вместо того, чтобы говорить: "Я не могу дотронуться до пальцев ног", измерьте то, что вы действительно можете сделать", — советует Фрэмптон.
В одном из видео на своей странице в соцсети он демонстрирует, как можно наклониться и использовать стул, блоки, резиновые сапоги и даже домашнюю собаку для измерения гибкости.
Чтобы научиться безопасно касаться пальцев ног, а также определить базовый уровень своей гибкости, необходимо следовать трем правилам:
Держите ноги вместе, носки вперед.
Ноги должны оставаться прямыми.
Тест на касание пальцев ног должен проводиться первым делом утром без какой-либо подготовки.
Если вам трудно дотронуться до пальцев ног, Фрэмптон клянется, что вы можете попробовать 30-секундную технику, которая поможет.
Подходы: 3
Время: 30 секунд
Выполняйте три подхода по 30 секунд каждый день и включите это упражнение в ежедневную тренировку подвижности.
Гибкость человека — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.
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