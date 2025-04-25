Ходите по ступенькам и вот что произойдёт. Как подъём по лестнице защищает сердце

Британские учёные выяснили, что у тех, кто регулярно поднимается по лестнице, риск умереть от любой причины снижается на 24 процента.
При этом вероятность смерти от болезней сердца становится ниже на 39 процентов .
Люди, которые чаще ходят по лестницам, реже страдают от инфарктов, сердечной недостаточности и инсультов.
В исследовании учёных приняли участие люди от 35 до 84 лет и с разным состоянием здоровья.
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