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Ходите по ступенькам и вот что произойдёт. Как подъём по лестнице защищает сердце

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Спорт

Британские учёные выяснили, что у тех, кто регулярно поднимается по лестнице, риск умереть от любой причины снижается на 24 процента.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

При этом вероятность смерти от болезней сердца становится ниже на 39 процентов .

Люди, которые чаще ходят по лестницам, реже страдают от инфарктов, сердечной недостаточности и инсультов.

В исследовании учёных приняли участие люди от 35 до 84 лет и с разным состоянием здоровья.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В XXI веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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