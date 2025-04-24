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Усилить мышцы ног помогут 5 взрывных упражнений для бегунов

Спорт

Уличные гонки завоевывают все большую популярность в мире. Свыше 13 миллионов человек уже включили бег в свою повседневную жизнь — особенно молодые люди и те, кто стремится улучшить свое физическое и психическое здоровье.

Бег
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег

Чтобы помочь бегунам укрепить тело, тренер выделил 5 основных укрепляющих упражнений. Проверьте сами!

Передняя планка

Она укрепляет корпус, что необходимо для поддержания правильной осанки во время бега и предотвращения болей в спине и бедрах.

Для выполнения этого упражнения вам необходимо удерживать тело в ровном положении, а мышцы живота — в напряженном состоянии в течение 30 секунд, постепенно увеличивая время по мере прогресса.

Приседания с собственным весом

Они укрепляют ноги, бедра и ягодицы — мышцы, которые необходимы для движения во время бега. При спуске необходимо следить за тем, чтобы колени не выходили за пределы стоп, а туловище следует держать прямо.

Выпады

Они тренируют ноги и улучшает устойчивость, помогая вам контролировать осанку во время бега. Сделайте шаг вперед, присядьте так, чтобы колено задней ноги почти коснулось пола, и вернитесь в исходное положение.

Ягодичный мостик

Это упражнение укрепляет ягодичные мышцы и поясницу, а также улучшает устойчивость бедер, что очень важно для бегунов. Выполнение заключается в том, что нужно лечь на спину, согнув колени, и поднять бедра до тех пор, пока не образуется прямая линия от плеч до колен.

Шаг вперед

Шаги на скамью или ящик одной ногой поочередно имитируют отталкивающее движение при беге, укрепляя бедра и ягодицы. Высоту платформы можно увеличивать по мере увеличения мышечной силы.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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