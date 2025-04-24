Усилить мышцы ног помогут 5 взрывных упражнений для бегунов

Уличные гонки завоевывают все большую популярность в мире. Свыше 13 миллионов человек уже включили бег в свою повседневную жизнь — особенно молодые люди и те, кто стремится улучшить свое физическое и психическое здоровье.
Чтобы помочь бегунам укрепить тело, тренер выделил 5 основных укрепляющих упражнений. Проверьте сами!
Она укрепляет корпус, что необходимо для поддержания правильной осанки во время бега и предотвращения болей в спине и бедрах.
Для выполнения этого упражнения вам необходимо удерживать тело в ровном положении, а мышцы живота — в напряженном состоянии в течение 30 секунд, постепенно увеличивая время по мере прогресса.
Они укрепляют ноги, бедра и ягодицы — мышцы, которые необходимы для движения во время бега. При спуске необходимо следить за тем, чтобы колени не выходили за пределы стоп, а туловище следует держать прямо.
Они тренируют ноги и улучшает устойчивость, помогая вам контролировать осанку во время бега. Сделайте шаг вперед, присядьте так, чтобы колено задней ноги почти коснулось пола, и вернитесь в исходное положение.
Это упражнение укрепляет ягодичные мышцы и поясницу, а также улучшает устойчивость бедер, что очень важно для бегунов. Выполнение заключается в том, что нужно лечь на спину, согнув колени, и поднять бедра до тех пор, пока не образуется прямая линия от плеч до колен.
Шаги на скамью или ящик одной ногой поочередно имитируют отталкивающее движение при беге, укрепляя бедра и ягодицы. Высоту платформы можно увеличивать по мере увеличения мышечной силы.
Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног.
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