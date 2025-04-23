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Ни плавание, ни пилатес: лучшее занятие для людей старше 65 лет с проблемами суставов

1:19
Спорт

С годами становится все важнее заботиться о своем теле. И это правильно, ведь проблемы со здоровьем могут возникать одна за другой. Однако есть одно занятие, которое следует отдать предпочтение тем, кто страдает от проблем с суставами.

Боль в суставе
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в суставе

Как лучше тренироваться после 65 лет?

После 65 лет здоровье становится приоритетом. И самое меньшее, что мы можем сказать, это то, что многие люди хотят найти средства для уменьшения боли в суставах.

Они могут существенно осложнить повседневную жизнь. Однако в подобных ситуациях важно не оставаться неподвижным.

Движение, даже легкое, является одним из лучших средств для поддержания гибкости суставов. Это также помогает укрепить мышцы.

Есть одно занятие, которому вы должны отдать приоритет. Речь идет о велосипеде. В отличие от ходьбы или бега, езда на велосипеде не оказывает сильного воздействия на колени, лодыжки или бедра.

Это занятие, включающее плавные и круговые движения, которые мобилизуют мышцы, не утомляя суставы. Такая динамика без воздействия позволяет пожилым людям оставаться активными, не испытывая боли.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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