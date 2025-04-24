Впечатляющие 39 матчей без поражений: как ПСЖ побил рекорд европейских лиг

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"Пари Сен-Жермен" не смог продлить победную серию на выезде, уступив во вторник вечером на стадионе "Божуар" команде "Нант" со счётом 1:1. Несмотря на этот результат, парижане сохранили свою впечатляющую серию без поражений — 39 матчей подряд в Лиге 1, что включает 30 побед и 9 ничьих. Эта серия стала самой длинной в истории пяти ведущих лиг Европы, превзойдя достижение "Милана" в сезоне 1991-1993 под руководством Арриго Сакки и Фабио Капелло, когда "россонери" не проиграли в 38 матчах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Под руководством Луиса Энрике "Пари Сен-Жермен" демонстрирует исключительную стабильность и мощь на поле. Этот результат стал важным напоминанием о том, что парижане остаются одной из самых сильных команд в Европе, несмотря на временные неудачи, пишет footmercato net.

Интересно отметить, что "Пари Сен-Жермен" не только устанавливает рекорды на поле, но и активно работает над развитием своей инфраструктуры. В последние годы клуб инвестировал значительные средства в модернизацию стадиона "Парк де Пренс", что позволяет ему принимать матчи на высоком уровне и привлекать больше болельщиков. Это не только улучшает условия для игроков и тренеров, но и способствует росту популярности клуба среди фанатов.

Кроме того, "Пари Сен-Жермен" активно участвует в социальных проектах и благотворительности, что делает его одним из самых уважаемых и любимых клубов во Франции и за её пределами.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

