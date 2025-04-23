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Испания не пускает российскую сборную на чемпионат Европы по бодибилдингу

Спорт

Испанское посольство не допустило сборную России по бодибилдингу на чемпионат Европы. Об этом сообщает EADaily.

Флаг Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Испании

Нашим культуристам не предоставили въездные визы, несмотря на приглашение IFBB.

В начале мая наша сборная в составе 200 человек должна была принять участие в чемпионате Европы в Испании, но Испания отказала большинству наших спортсменов в визах.

В итоге выступит на турнире только одна десятая от заявленного состава. Это те 20 человек, у которых уже были на руках шенгенские визы.

Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу пройдет с 30 апреля по 5 мая в испанской Санта-Сусанне.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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