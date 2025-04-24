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Твои идеальные кроссовки: как выбрать для зала, улицы и кроссфита

2:31
Спорт

Выбор подходящих кроссовок для занятий в спортивном зале и на улице зависит от типа тренировок и условий, в которых они проводятся. Неправильно подобранная обувь может привести к дискомфорту или травмам. Ниже представлены рекомендации по выбору кроссовок в зависимости от места и вида тренировок:​

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Кроссовки для занятий в спортивном зале

Силовые тренировки

  • Подошва: жесткая и плоская для максимальной устойчивости.
  • Амортизация: минимальная или отсутствует, чтобы обеспечить стабильность при подъеме тяжестей.
  • Фиксация: надежная шнуровка и жесткий задник для поддержки стопы.​

Кардио и аэробные тренировки

  • Подошва: гибкая с хорошей амортизацией для снижения ударной нагрузки.
  • Вес: легкие модели для удобства при активных движениях.
  • Верх: дышащий материал для вентиляции.​

Кроссфит и функциональные тренировки

  • Подошва: устойчивая с хорошим сцеплением для различных упражнений.
  • Фиксация: надежная, чтобы предотвратить скольжение стопы внутри обуви.
  • Дополнительно: усиленные боковые вставки для поддержки при боковых движениях.​

Кроссовки для занятий на улице

Бег на улице

  • Амортизация: высокая для снижения ударной нагрузки на суставы.
  • Подошва: с рельефным протектором для сцепления с различными поверхностями.
  • Верх: водоотталкивающий и дышащий материал для защиты от погодных условий.​

Смешанные тренировки на открытом воздухе

  • Подошва: средней жесткости с хорошим сцеплением.
  • Фиксация: надежная для поддержки при разнообразных движениях.
  • Верх: прочный и устойчивый к внешним воздействиям.​

Общие советы по выбору кроссовок

  • Размер: примеряйте обувь во второй половине дня, когда ноги немного отекают. Между большим пальцем и носком должно оставаться около 1 см свободного пространства.
  • Материал: предпочтительны дышащие материалы, такие как сетка, для обеспечения вентиляции.
  • Вес: легкие кроссовки снижают усталость при длительных тренировках.
  • Супинаторы: при необходимости используйте ортопедические стельки для дополнительной поддержки.​

Помните, что универсальных кроссовок не существует. Выбор обуви должен соответствовать конкретному виду активности и условиям тренировок.​

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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